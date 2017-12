Za internetovú encykoplédiu Britannica sa začne opäť platiť

Chicago 23. júla (TASR) - Vyhľadávanie v internetovej verzii obľúbenej 32-zväzkovej encyklopédie Britannica bude možné z veľkej časti už iba za poplatok.

Oznámila to spoločnosť Britannica Inc. na svojej homepage (http://www.britannica.com/original?content_id=1292).

O niekoľko dní bude úplný prístup do databanky možný len za poplatok päť dolárov mesačne alebo 50 dolárov za rok. Do októbra 1999 mohli on-line používatelia encyklopédie Britannica vstupovať do jej ponuky tiež iba cez adresu http://www.eb.com za mesačný poplatok päť dolárov.

V budúcnosti si bude možné zadarmo prečítať iba prvý odsek všetkých hesiel. Platená služba bude za oplátku okrem iného bez reklamných prúžkov a dostane nový dizajn. Vlani bolo prepracovaných 4000 hesiel a pribudlo 500 nových.

Podľa údajov spoločnosti využíva počas školského roka služby encyklopédie asi sedem miliónov používateľov. Na budúci rok chce byť internetová Britannica zisková. Minulý rok musela firma kvôli malému zisku prepustiť 150 zamestnancov - polovicu z pobočky v USA.

Podmienky platenej služby sú na http://subscribe.eb.com.