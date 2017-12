20 nových screenshotov z Broken Sword 3: The Sleeping Dragon

19. mar 2003 o 15:00 Juraj Chrappa

Objavilo sa 20 nových screenshotov k najočakávanejšej adventúre tohoto roka, Broken Sword 3: The Sleeping Dragon, aj keď iba z PS2 verzie. Obsiahla várka obrázkov ukazuje množstvo lokácií a hovorí niečo aj o samotnej podstate hrania. Konečne môžeme vidieť, aké zmeny v hrateľnosti prinesie prechod do 3D a niektoré obávané akčné prvky. Je to vidieť napríklad na obrázku, kde jeden z hlavných hrdinov George Stobbart stojí na skalách a očividne musí preskákať na druhú stranu. Na ďalšom screenshote v lietadle, tlačí George nejakú bedňu, ktorá určite má svoj účel, očividné je aj rôzne preliezanie plotov alebo lozenie po budovách.

Uvidíme ako sa Revolution Software nakoniec vysporiadajú s prechodom do 3D, či hra nestratí skvelú atmosféru minulých dielov. Viac informácií nájdete v našom rozsiahlom preview.

