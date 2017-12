War Times - vojnové časy v "reálnom čase"

Legend Studios je španielske vývojárske štúdio, ktoré sa pokúša preraziť na trh počítačových hier s 3D real-time stratégiou, ktorá sa odohráva v prostredí druhej svetovej vojny. Tým by sme mali z krku zhrnutie celej hry, ale to nie je všetko – War Tim

18. mar 2003 o 0:00 Ján Kordoš

Synonymum pre „Vojnové časy“ je realita vo všetkých smeroch. Dočkáme sa teda súboja Nemcov proti Spojencom a navyše Američania sa k Spojencom pridajú až neskôr – teda presne ako to bolo. Zabojujeme si v známych (Stalingrad, Normandia... ) i menej známych (Ukrajina alebo El Alamein) prostrediach, môžeme sa spoľahnúť na to, že sa v týchto miestach odohrala skutočná bitka. Pri bojoch využijeme zhruba 80 druhov jednotiek a aby sme neboli ministi, tak v jednom okamihu budeme mať k dispozícií až 200 bojových prostriedkov, ktoré budú mať rozdielne vlastnosti a budú sa správať inak v boji s nepriateľom. Každá strana, sa objaví v konflikte bude mať k dispozícií aj špeciálnu jednotku a bola pre daný národ typická u Amíkov to bude komando, Nemci sa budú spoliehať na modernú techniku a napríklad Rusov bude ako hadov. Navyše stretneme aj s historickými postavami s vlastnosťami hrdinov. Ďalšou zaujímavosťou je využíva bojovníkov Spojeneckých armád, či vplyv počasia na výkony dnotiek. Nebudú chýbať ani suroviny, budú našťastie len dve: ropa a uhlie.

