Far Cry - lahôdkovo grafická FPSka

Nemecký Crytek Studios sa nám pod záštitou francúzskeho UbiSoftu pokúsi nahovoriť, že ich národ vie vytvoriť na hernom poli aj niečo iné ako odrody Settlersov, či závodné hry a zložité stratégie. Tentoraz sa na nás valí klasická FPS, ktorá nás na prvý poh

18. mar 2003 o 0:00 Ján Kordoš

ľad ohúri svojim grafickým spracovaním a donúti k investícii upgradeovania hardwaru.

Celá hra sa odohráva v alternatívnej a nie príliš vzdialenej budúcnosti, v ktorej sa vyberiete na plavbu, ktorej cieľom je navštíviť jeden tropický ostrov. Po vašom príchode zistíte, že niečo nie je v poriadku a streľba zo zbraní vás v tom len usvedčí. Dostali ste sa totiž do vojny špeciálnych jednotiek, bojujúcich medzi sebou. Ak nechcete navštíviť peklo (pochybujem, že hlavný hrdina sa dostane do nebíčka), vezmete do rúk jednu zo zbraní a rozhodnete sa všetkým vysvetliť, že takéto veci sa nerobia a sú zlé…

Zbrane sa podobajú dnešným zbraniam, nenarazíme tu na žiadnu super extra high-tech výbavičku, veď sa všetko odohráva v blízkej budúcnosti, ale trošku futurizmu si tvorcovia určite neodpustia. Pekne si poťažkáme raketomet, starú a dobrú brokovničku alebo samopal.

Far Cry by sa mal objaviť ešte v priebehu tohto roku, veď hra sa dlho odkladala a menila názov aj príbeh. Uvidíme ako to celé dopadne.