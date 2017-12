Berušky 2 - logický útok na mozgové závity

Po dlhej dobe sa opäť raz dočkáme logickej hry, a dokonca sa jedná o pokračovanie. Hovorím o druhom diely výborných českých Berušiek, ktoré svojho času ako freeware slávili veľký úspech. Berušky 2 už síce freeware nie sú, ale majú nový 3D engine a množstv

17. mar 2003 o 9:40 Ján Kordoš

Logické hry sa dostávajú na okraj záujmu hráčov, čo síce nepoukazuje na znižovanie inteligencie hráčskeho obecenstva, ale skôr na záujem hráčov baviť sa dlhšie za svoje peniaze. Ja osobne mám tento typ hier hrozne rád a naposledy som vytuhol pri Wetrixe, ktorý spôsobil medzi mojimi priateľmi obrovskú mániu. Snažili sme sa vytvoriť čo najvyššie skóre a dostať sa čo najďalej. Boli sme doslova a dopísmena hnaní túžbou. Tomuto ja vravím hrateľnosť a zábavnosť ako prasa. A teraz z čista a jasna sa k nám valí pokračovanie úspešnej českej hry Berušky, ktorá si svojou jednoduchosťou podmanila srdcia množstva českých i slovenských hráčov.

Pôvodný tým ktorý sa podielal na vývoji prvého dielu sa nevzdal a pripravuje pre nás druhý diel. Princíp hry zostal rovnaký, a teda vašou úlohou je doviesť svoju lienku k východu z obrazovky, čo nebýva často ľahké. Prekážajú vám totiž rôzne predmety a steny, ale na druhú stranu máte v úrovni pohodené predmety, ktoré vám správnym použitím otvoria cestu ďalej. Zdá sa to byť úplne jednoduché, no to sa fakt len zdá. Je pravdou, že herný princíp je sám o sebe jednoduchý, na druhej strane samotné prevedenie vám dostatočne zavarí vaše mozgové závity.

Prvý diel patril medzi klasické 2D logické hry, pri ktorých jedna obrazovka zodpovedala jednej úrovni. Lenže čas pokročil a vývojársky tým Anakreon sa rozhodol, že nechce zostať pozadu s dobou a vykročili do náručia troch rozmerov. Nemusíte sa báť, hardwarové nároky nebudú krvavé, len tvorcovia hry sa rozhodli využiť potenciál dnešných už podpriemerných strojov.

Takže v skratke sa dá povedať, že sa máme na čo tešiť. Jedinou nevýhodou je, že hra sa bude predávať ako komerčný produkt a nebude ako prvý diel - freeware. Uvidíme, ako tento český projekt dopadne, či sa aj nezávislí vývojári dokážu trafiť do vkusu hráčov. Uvidíme čoskoro tento rok, pretože hra je už takmer hotová.