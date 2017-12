Lord of the Rings: War of the Ring - zachráňte Stredozem v RTSke

17. mar 2003 o 9:41 Ján Kordoš

Pán Prsteňov je už tak mediálne známe slovné spojenie, že sa dá porovnať so Star Trekom alebo Star Wars. Pred príchodom filmového spracovania sa oň zaujímal jednoznačne menší počet ľudí ako teraz. Neviem, či je to na škodu veci, ale podľa toho, ako sa nám predviedli dva pokusy virtuálneho spracovania Pána prsteňov, hráči nadšení byť nemôžu. Neostáva nám nič iné ako dúfať, že War of the Ring bude aspoň priemerná hra a nie prepadák. A o čo ide v tejto hre inšpirovanej geniálnym dielom J.R.R.Tolkiena? Trošku zarážajúce možno bude, že pôjde o 3D real-time stratégiu, ktoré sa začínajú stávať stále viac úspešnejšími. Menšou útechou pre nás môže byť, že vývoja sa chopila firma Liquid Entertainment, ktorá pre nás vytvorila výbornú hru Battle Realms, ktorá bola dostatočne úspešná a aj kvalitná. Prvé informácie o hre nám vravia, že si budeme môcť vybrať z dvoch kampaní a teda môžeme bojovať na strane dobra i zla. Neviem si však predstaviť, kto by ihneď zvolil stranu zla a nakopal hrdinom prdele. Ak sa vyskytnú ešte ďalšie informácie, tak vám dáme ešte určite vedieť, lebo pôjde o dosť sledovaný titul, na ktorý sa upiera pohľad mnohých hráčov. Zatiaľ si pozrite niekoľko prvých artworkov.