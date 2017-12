Listáreň: ICQ - čo je to, ako to funguje, výhody-nevýhody

4. feb 2001 o 14:24 (cdtip)

OTÁZKA: Zdravím, potrebujem pomôcť s ICQ, na čo slúži, ako sa stým pracuje, nastavuje.

Baky



Skratka a sieť ICQ vznikla z anglického spojenia „I seek you“, čiže v preložení „Hľadám ťa“. Jej počiatky sa datujú niekedy v roku 1997, kedy sa sieť dala do prevádzky a vyšiel prvý ovládací program. Účelom bolo v prvom rade zjednodušiť textovú komunikáciu medzi užívateľmi pripojenými v sieti, avšak aj posielanie správ tým užívateľom, ktorí v sieti ICQ síce existujú, ale nie sú práve v tom čase pripojení, čiže „online“.

Ako pracuje ICQ?

Sieť ICQ sa predovšetkým snažila vychádzať a poučiť z nedostatkov siete IRC, ktorá bola v tej dobe (a je stále aj dnes) pomerne zaužívaná, avšak popri nesporných výhodách mala aj množstvo nevýhod (nemožnosť, resp. veľmi ťažkopádna možnosť posielania „offline“-odkazov, nízka bezpečnosť systému, pomalosť pripojenia, atď.). Na rozdiel od IRC, sieť ICQ pozostáva iba z niekoľkých navzájom kompatibilných veľkých serverov (pôvodne bol dokonca iba jediný server „icq.mirabilis.com“ pre všetkých užívateľov a až po obrovskom úspechu tejto siete vo svete a prvom milióne užívateľov vzniklo niekoľko ďalších serverov pod menami icq1.mirabilis.com, icq2.mirabilis.com atď., ktoré sú navzájom prepojené a ako také zaručujú veľmi vysokú rýchlosť prenosu dát medzi užívateľmi). Pre všetkých užívateľov je k dispozícii jeden štandardný program, ktorý sa neustále vylepšuje a získava nové možnosti využitia siete, samozrejme pri zachovaní spätnej kompatibility. Celé prostredie, vrátanie serverov a programového vybavenia, pritom pochádza od jednej firmy. Z toho všetkého vyplýva oveľa jednoduchšie pripojenie do siete a užívateľský interface, ako napríklad pri IRC. Program je štandardne robený pre systém Windows 95/98, čo umožňuje pre užívateľov tohto systému veľmi jednoduchú inštaláciu vrátane možnosti automatického pripojenia na sieť po spustení systému. V praxi sa teda po spustení Windowsu automaticky pripojíte do siete, behom niekoľkých sekúnd získate všetky informácie o vami vybraných užívateľoch siete, pričom systém vám bude signalizovať, či sú užívatelia aktívne pripojení v sieti (t.j. „online“), alebo momentálne nie sú pri počítači (t.j. „offline“).

Ako vyhľadáte užívateľov siete ICQ?

Množstvo užívateľov siete ICQ rastie geometrickým radom a kým v polovici roku 1997 dosiahol ich počet prvý milión, v marci 1998 to už bolo 10 miliónov a teraz, za vyše 3 roky jeho existencie je ich počet vyše 83 miliónov. Ako sa v tomto množstve zorientovať a vyhľadať tých užívateľov, ktorí sú pre nás nejakým spôsobom zaujímaví? Predovšetkým, každý užívateľ siete dostane pri pripojení sa do nej svoje jedinečné číslo, tzv. UIN. Toto číslo zároveň znamená, koľký užívateľ siete ste sa pripojili. Moje UIN je napríklad 658788, čo znamená, že som sa do siete prihlásil ako 658788. v poradí. Dnes sú čísla v ICQ niekde v oblasti 83 miliónov. Vyhľadávací engine programu potom umožňuje vyhľadať užívateľa podľa jeho UIN, alebo podľa osobných údajov, ktoré sprístupní prostredníctvom ICQ verejnosti (emailová adresa, meno, priezvisko alebo prezývka). Novšie verzie ponúkajú aj profesionálne možnosti vyhľadávania užívateľov podľa zaradenia do rôznych diskusných skupín, záujmov, jazyka, takže podobne ako je to na IRC. Každý účastník siete môže o sebe udať najrôznejšie informácie – meno, dátum narodenia, vek, adresu, informácie, záujmy, ale napríklad aj svoju fotografiu. Je možné taktiež sprístupniť užívateľom svoju domovskú stránku, či už na sieti www, alebo aj na sieti ICQ.



Spôsobilosť užívateľov komunikovať.

Ak ste si vybrali užívateľov, s ktorými sa chcete skontaktovať, pridáte si ich čísla do zoznamu a vytvoríte si tak tzv. „contact-list“. Je to zoznam všetkých Vami skontaktovaných užívateľov, pričom pri každom mene užívateľa je ikonka symbolyzujúca, či je užívateľ prítomný (online), neprítomný v systéme (offline), odbehol niekde preč od počítača (away), odišiel preč na dlhší čas (N/A), je zaneprázdnený a prijíma iba súrne odkazy (occupied), alebo nechce byť rušený vôbec (DND – do not disturb). Rovnako sa môžete rôznymi spôsobmi urobiť „viditeľnými“ vy iba pre užívateľov, ktorých si želáte. Tak sa môžete stať súkromne viditeľným (Privacy – Invisible) a rovnako tak môže urobiť aj ktorýkoľvek iný užívateľ vo vašom prípade. Všetky z týchto stavov sa zobrazujú vo vašom okne jedinou jednoduchou ikonkou, takže máte jednoduchý a jasný prehľad vždy o každom. Nové verzie ICQ ponúkajú aj najrôznejšie špeciálne ikonky a doplnky, napríklad ak má užívateľ narodeniny, pri jeho mene sa ostatným priateľom ukáže ikonka signalizujúca, že by sa mu zišlo zablahoželať, alebo poslať nejakú pohľadnicu.

Ako môžete komunikovať s užívateľmi ICQ?

Spôsob komunikácie sa odlišuje vo verzii programu, najstaršie verzie podporovali možnosť posielania súborov, priamy rozhovor (chat), pri aplikovaní ktorého sa vám otvorí dialógové okno, v ktorom vidíte váš písaný text, rovnako ako vidíte aj text osoby, s ktorou komunikujete. Na rozdiel od „klasického“ chatu však v prípade ICQ môžete takto komunikovať naraz s viacerými pripojenými užívateľmi, čo poskytujé úplne nové a zaujímavé dimenzie rozhovorov – napríklad môžete vytvoriť malú konferenciu alebo stretnutie, pričom každý z jeho účastníkov môže byť na inom konci sveta. Novšie verzie programu ponúkajú krajšie dialógové okno pri rozhovore, možnosť meniť typ, veľkosť a farbu písma, pozadia a ďalšie funkcie známe z textových editorov, ktoré robia komunikáciu komfortnejšou. Je však možné napríklad posielať aj hlasovú správu inému užívateľovi, vďaka čomu môžete napodobniť digitálny spôsob telefonovania. Tu však treba upozorniť, že na túto funkciu treba mať nielen potrebný hardvér, ale aj rýchle linky a preto sa dnes priamy hlasový styk málo využíva. Program však ponúka veľa možností aj v prípade, že vami hľadaná osoba síce je registrovaná v sieti ICQ, ale momentálne nie je pri počítači, alebo je pracovne zaneprázdnená. Vtedy jej môžete nechať odkaz, ktorý si prečíta po pripojení sa do siete. Práve v tejto oblasti ICQ postupom času získavalo množstvo rôznych vylepšení, takže dnes môžete „offline“, ale samozrejme aj „online“ užívateľovi posielať napríklad URL-linky zaujímavých miest na webe, pričom príjemcovi stačí jedno kliknutie na ich zobrazenie. Veľmi zaujímavá je možnosť posielať grafické pohľadnice najrôznejšieho druhu, od blahoželania k narodeninám, cez pozdravy, vyznania lásky až napríklad po virtuálne hodenie torty do tváre a pod. Princíp posielania pohľadníc je jednoduchý – z databázy pohľadníc nachádzajúcich sa na webe sa vyberie pohľadnica so zvolenou témou a príjemcovi sa na obrazovke zjaví priamo spomínaná pohľadnica, bez nutnosti kdekoľvek sa pripájať. Ak užívateľ nie je pripojený, alebo je zaneprázdnený, môžete mu nechať odkaz, ktorý si prečíta hneď po jeho pripojení sa do siete. V prípade, že užívateľ síce je prítomný, ale je zaneprázdnený, užívateľ síce správu prijme, avšak vám sa objaví hláška o jeho zaneprázdnenosti, ktorú si samozrejme každý užívateľ môže zmeniť. Najvyšší stupeň zaneprázdnenosti (Do Not Disturb) znamená, že užívateľ neprijíma žiadne správy. Jednu správu je možné posielať aj viacerým užívateľom naraz a vďaka spolupráci s emailovým klientom môžete užívateľovi zaslať aj kópiu správy prostredníctvom emailu. Je nutné dodať, že všetky správy sa nearchivujú na serveri, ale na vašom pevnom disku a prístup k nim je možný aj bez hesla (prístup do siete ICQ samozrejme vyžaduje heslo). Preto v prípade nutnosti utajovaní správ je veľmi dôležité mazať históriu správ, i keď v tomto prípade vôbec neodporúčam ICQ používať (viď nižšie).

Zoskupovanie ľudí

Keďže čoskoro počet užívateľov vo vašom Contact-Liste sa stane tak vysoký, že začnete strácať prehľad, je nutné začať užívateľov zoskupovať do rôznych skupín. Najjednoduchší spôsob zbavenia sa „zbytočných vypisovaní“ je nechať vypisovať iba ľudí, ktorí sú online.

Program taktiež ponúka možnosť vytvárania rôznych skupín ľudí (napr. „rodina“, „priatelia“, „games“ atď.), pričom každú z týchto skupín môžete „otvárať“ a „zatvárať“ rovnako ako v nových emailových programoch.



Zabezpečenie

Napriek tomu, že ICQ ponúka veľmi dobré možnosti zabezpečenia, celková bezpečnosť je najväčším mínusom tohto systému. Venujme sa však najprv tomu, ako dokáže ICQ zabezpečiť užívateľa pred nežiadúcim prístupom. V prvom rade ide o prístup do siete s pomocou hesla. Ďalej si môžete zvoliť užívateľov, s ktorými chcete komunikovať a zároveň si vyžiadať povolenie od každého, kto vás chce pridať do svojho Contact-listu. Ako obranu pred spamovými správami si môžete vytvoriť tzv. „Ignore-list“, kde si zadáte užívateľov, od ktorých nechcete prijímať žiadne správy. Taktiež si v „Invisible-liste“ môžete zadať užívateľov, u ktorých nechcete, aby vás videli online, prípadne sa zvolíte do „invisible-módu“ vy a zadáte si iba užívateľov, u ktorých chcete, aby vás videli. Pomôcť odfiltrovať nepríjemné a spamové správy pomôže aj tzv. „Words-list“, čo je zoznam slov, ktoré, ak ich správa obsahuje, nepovolia správu prijať (neslušné slová, reklamné slová atď). Napriek tomu všetkému je sieť ICQ veľmi nestabilná. Celý jej problém totiž spočíva v tom, že beží na jednom serveri a preto nie je problém vytvoriť rôzne pirátske utilitky, vďaka ktorým sa dostane ktokoľvek do siete ICQ bez hesla. Z takýchto programov spomeňme napríklad ICQSpy, alebo ICQThief. Pomocou týchto programov napríklad môžete zistiť heslo ktoréhokoľvek užívateľa, dokonca, čo je ešte horšie, môžete sledovať akéhokoľvek užívateľa, ktorý je online, čo píše a komu píše. A to všetko jednoduchým zadaním UIN čísla užívateľa. Ešte neuveriteľnejším bezpečnostným hazardom je fakt, že všetko, čo robíte a posielate cez ICQ, vrátane textov správ a príjemcov, sa uchováva v nekódovanej forme na vašom lokálnom pevnom disku. Tento súbor sa dokonca neodstráni dokonca ani po odinštalovaní programu! Preto sa pri akýchkoľvek tajných správach neodporúča ICQ používať a najspoľahlivejším riešením je email a PGP. Stretol som sa taktiež s neoverenými správami, že je možné cez ICQ znefunkčniť systém, zatiaľ som to však v praxi našťastie nemohol overiť.



Výhody a nevýhody ICQ

ICQ môže jednoduchým intuitívnym grafickým prostredím, nenáročnou inštaláciou a množstvom funkcií ľahko nahradiť e-mailovú komunikáciu a IRC-komunikáciu, čo sú nesporne jeho veľké výhody. Nevýhodou je predovšetkým častá preťaženosť siete, resp. vyššie nároky na kvalitu spojenia, keďže niekoľko serverov musí obsluhovať vyše 80 miliónov užívateľov. Z toho vyplývajú hlavne na Slovensku časté výpadky spojenia. Oproti emailu je ICQ menej rozšírené a preto veľa ľudí cez ICQ nemáte možnosť skontaktovať. Oproti IRC má ICQ nevýhodu v tom, že v ICQ musíte poznať užívateľov s ktorými sa chcete spojiť, kým na IRC oveľa ľahšie stretnete neznámych ľudí podľa záujmu. Preto je výhodné v prípade vyhľadávania ľudí rovnakých záujmov ich najprv vyhľadať na IRC, a potom s nimi ďalej komunikovať cez ICQ. Spomínanou nevýhodou ICQ je aj nízka kvalita zabezpečenia a ľahká preniknuteľnosť do systému. Napriek tomu môžem považovať ICQ za veľmi dobrý spôsob komunikácie a prostriedok, ktorý som každý deň na internete vo veľkom množstve využíval a určite aj využívať budem. www.icq.com