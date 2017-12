Webová stránka odhaľuje tajomstvá ukryté vo filmoch i počítačových programoch

22. júl 2001 o 11:02 TASR

Washington 22. júla (TASR) - Tvorcovia rôznych produktov - od počítačových programov až po filmy - sa radi zabávajú tým, že do nich ukryjú malé tajomstvá, detaily, ktoré by tam nikto nečakal. Na svete však žijú ľudia, ktorí sa zaoberajú práve vyhľadávaním týchto "veľkonočných vajíčok" (easter eggs) - ako sa tieto vtipné maličkosti prezývajú - a radi sa so svojimi objavmi podelia aj s ostatnými.

Na internete už existuje aj špeciálna stránka týchto objavov, ktorú zriadil Easter Egg Archive - ide zatiaľ o najväčšie kompendium týchto kuriozít svojho druhu. Na stránku http://www.eeggs.com môže svojimi odhaleniami prispieť každý, kto nájde tajný "odkaz" tvorcov a návštevníci stránky príspevky dokonca hodnotia počtom bodov.

V súčasnosti je na spomínanej stránke zverejnených skoro 5000 "veľkonočných vajíčok". Môžete sa tam napr. dozvedieť o prekvapení, ktoré do vyhľadávacieho menu ukryli tvorcovia programu Internet Explorer 5.

Asi najviac "vajíčok" je zo sveta filmu. Zistíte napr. to, že svalnatí herci Arnold Schwartzenegger a Sylvester Stallone rozohrali medzi sebou malú hru - každý vo svojom filme nejakým spôsobom spomenie toho druhého: Vo filme Demolition Man Stalloneho ohromí správa, že Arnie sa stal prezidentom USA. V snímke Posledný akčný hrdina sa zasa v zábere objaví plagát k filmu Terminátor 2, na ktorom je však ako hlavný hrdina zobrazený Sylvester Stallone.