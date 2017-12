CeBIT 2003: súboj o tvár budúcnosti

12. mar 2003 o 22:30

Prípravy na otvorenie CeBIT-u v stánku firmy Mitsubishi. FOTO - ČTK/AP

Technologické novinky, ktoré pomôžu firmám ušetriť peniaze, sú ústrednou témou najväčšej svetovej výstavy hardvéru a softvéru CeBIT, ktorá sa začala v utorok v Hannoveri. V čase pretrvávajúcej krízy technologického priemyslu, keď oživenie odďaľuje aj očakávaná vojna v Iraku, sa pozornosť firiem snažiacich sa ušetriť sústreďuje napríklad na otvorený softvér alebo technológie umožňujúce prenos medzimestských a medzinárodných hovorov cez internet. Celkový počet vystavovateľov na CeBITe sa oproti minulému roku opäť znížil o pätinu - niektorí skrachovali, iní sa sami rozhodli šetriť a zostali doma. CeBIT však i tak tento rok zaplnil 24 veľkých hál hannoverského výstaviska.

Pevný telefón s kamerou

„Tento rok uvidíme najmä telefóny s fotoaparátmi od každého výrobcu, a množstvo ďalších atraktívnych aj podivných zariadení, ktorými sa budú snažiť producenti presvedčiť zákazníkov, že nastal čas vymeniť starý telefón,“ povedal analytik Gartner Dataquestu Ben Wood.

V oblasti telefónov so zabudovanými fotoaparátmi, ktoré by mali byť tento rok najväčším hitom, zatiaľ dominujú japonskí výrobcovia ako Sharp, NEC a Fujitsu. Tí sa momentálne predbiehajú v snahe predstaviť čo najskôr prvý fotoaparát v telefóne s rozlíšením milión megapixelov, ktorý by definitívne pochoval predstavu, že s mobilmi sa dajú robiť len malé a nekvalitné fotografie. Od lídra trhu Nokie zasa analytici očakávajú predstavenie prvého skutočne lacného telefónu s fotoaparátom.

Zaujímavou novinkou sú prototypy telefónov pre pevnú linku od nemeckého Telekomu, ktoré majú takisto zabudované fotoaparáty a funkcie osobných digitálnych asistentov a umožňujú tak odosielanie fotiek či zvukov na pevnú linku.

Bezdrôtové mesto

Druhou kľúčovou technológiou tohtoročného CeBITu (a celého roku 2003 v oblasti technológií) by malo byť bezdrôtové WiFi pripojenie. Na týždeň sa CeBIT stáva ukážkou „bezdrôtového mesta“ (blízkej) budúcnosti, v ktorom sa bude dať kdekoľvek z vlastného počítača pripojiť na internet vďaka hustej sieti bezdrôtových dátových vysielačov na všetkých verejných miestach. Rozmachu WiFi pripojení by malo pomôcť najmä uvedenie nového čipu od firmy Intel, ktorý by mal umožniť jednoduché bezdrôtové pripojenie prenosným počítačom.

Veľkou témou tohtoročného CeBITu je aj boj o definíciu „pripojenej domácnosti“, v ktorej by mali byť prepojené všetky elektrické a elektronické zariadenia, od šijacieho stroja cez počítač až po ovládanie vykurovania. „Sme svedkami začiatku súboja, ktorý sa odohráva maximálne raz za dekádu, a môže mať dramatický dosah na oblasť spotrebnej elektroniky, osobných počítačov, telekomunikácií aj médií,“ myslí si Gottfried Dutine z Philipsu. „Softvérové spoločnosti vám povedia, že osobný počítač bude „serverom“ pripojenej domácnosti. Výrobcovia elektroniky budú tvrdiť, že centrom domácnosti sa stane televízor a iní za hlavného hrdinu pasujú dokonca mobilný telefón,“ hovorí Dutine.

V každom prípade to znamená, že na CeBITe netreba prehliadnuť zariadenia, ktoré sa sústreďujú na preklenutie priepasti medzi rôznymi elektronickými prístrojmi - napríklad osobné počítače, ktoré poslúžia ako zosilňovače zvuku. Okrem nich môžete na CeBITe vidieť napríklad auto, ktoré vám počas jazdy nahlas prečíta nové e-maily, či digitálne fotoaparáty, ktoré dokážu prehrávať miniatúrne hudobné CD. Výstava sa končí budúcu stredu. (reuters, ap)

