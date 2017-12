Z nových telefónnych automatov sa budú posielať aj SMS

21. júl 2001 o 18:51 (sita)

BRATISLAVA 19. júla - Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) budú v priebehu budúceho roka zavádzať nové verejné telefónne automaty (VTA), ktoré budú poskytovať užívateľom nadštandardné služby. Bude medzi ne patriť napríklad posielanie krátkych textových správ na mobilné telefóny alebo možnosť pripojenia na internet. Agentúru SITA o tom informovali Slovenské telekomunikácie.

Počet VTA by sa mal do konca budúceho roka zvýšiť zo súčasného počtu viac ako 14 500 až na približne 16 200. Z licencie prevádzkovateľa VTA totiž vyplýva povinnosť zaviesť 3 verejné telefónne automaty na 1000 obyvateľov. Štandardizovať by sa mali kombinované VTA, ktoré zákazníkovi poskytujú možnosť voľby telefonovať z telefónnej karty alebo použiť mince. V súčasnosti je pomer kartových a mincových VTA zhruba rovnaký. V budúcnosti ST plánujú postupne zavádzať len kombinované automaty.

Ďalšou službou v súvislosti s telefónnymi automatmi, ktorú zaviedli ST, je predĺženie platnosti telefónnych kariet vydaných v roku 1999. Ich pôvodná platnosť do 30. júla tohto roka bola predĺžená až do 31. decembra 2001. Po tomto termíne nebude už možné tieto telefónne karty používať.