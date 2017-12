Novým cieľom európskej sondy Rosetta je kométa 67P/Churyumov-Gerasimenko

Paríž 11. marca (TASR) - Po decembrovej havárii vylepšeného modelu európskej rakety Ariane 5 musela Európska vesmírna agentúra (ESA) nájsť namiesto kométy Wirtanen nový cieľ pre svoju sondu Rosetta. Hľadanie alternatívy netrvalo dlho, pretože existovala iba jedna - kométa 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Rosetta mala pôvodne štartovať v januári tohto roku. Výbuch rakety však tento zámer prekazil, pretože ďalšie štarty boli pozastavené a sonda by k svojmu vytýčenému cieľu nedorazila včas. ESA uvažovala urýchliť sondu preletom okolo Venuše. Ani tento variant neprešiel, pretože Rosetta by nevydržala priblíženie k Slnku.

ESA medzitým určila nový termín najneskoršieho štartu sondy na polovicu roku 2005. Zo všetkých známych komét bude v tom čase na dosah práve 67P/Churyumov-Gerasimenko. Rosetta by sa k nej mala dostať v roku 2014.

Cieľom misie, ktorá doteraz stála 870 miliónov eúr, je pristátie sondy na povrchu kométy. Podmienkou je, aby nebeské teleso bolo čo najviac vzdialené od Slnka. Čím je totiž kométa k Slnku bližšie, tým je nestabilnejšia. Jej jadro sa začne vyparovať a výsledkom je charakteristický chvost.

Ak všetko vyjde, sonda bude po pristátí "cestovať" na kométe tak dlho, ako to pôjde a bude posielať dáta. Kométy sú najstaršie objekty vo vesmíre a pre astronómov sú zdrojom informácií o jeho minulosti.

Pristávací manéver však pridal inžinierom ESA nové starosti. Kométa 67P/Churyumov-Gerasimenko s priemerom tri až päť kilometrov je totiž oveľa väčšia ako Wirtanen. O to silnejšia je aj jej príťažlivosť. Bude treba upraviť softvér a pravdepodobne spevniť konštrukciu. Je to veľká výzva, pretože do štartu vo februári 2004 veľa času nezostáva.

Konečné rozhodnutie o lete ku kométe 67P/Churyumov-Gerasimenko prijme príslušný výbor ESA až v máji. Vzhľadom na nedostatok iných alternatív je však pozitívne stanovisko viac ako isté.