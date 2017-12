Bezdrôtový prenos obrazu

23. júl 2001 o 1:36 ne

Vývoj technológie pre vedecký rozvoj je nie vždy dobrou obchodnou stratégiou, ale niekedy to vyjde. Príkladom môže byť bezdrôtový prenos obrazu, ktorý urobí z vášho mobilného telefónu niečo viac ako prístroj na prenos hlasu. Súčasná štúdia od firiem McKinsey & Co./J.P. Morgan H&Q uvádza, že do roku 2005 budú 21 percent IP prevádzky predstavovať tzv. Streams a Rich Media. Značná časť prevádzky pritom bude fungovať práve cez mobilný telefón. Firma GenerationPIX (GPIX) je nováčikom, ktorý vynašiel spôsob, ako preniesť obraz v reálnom čase na systémoch Palm; iné firmy zaoberajúce sa bezdrôtovým prenosom obrazu, ako napríklad PacketVideo, používajú Windows CE. PacketVideo si za partnera vybral napríklad výrobca mobilov Sagem. Firma sa rozhodla integrovať do modelu SAGEM WA3050 softvér MPEG-4 rich media. Telefón WA3050 podporuje GPRS/GSM, je to tzv. personal organizer a vreckový počítač v atraktívnom prevedení.

GPIX bola založená štyrma nadšencami, ktorí nechceli čakať na siete tretej generácie (3G), aby mohli uskutočniť bezdrôtový prenos obrazu cez operačné systémy Palm, a tak vyvinuli vlastnú metóda na komprimovanie a dekomprimovanie obrázkov, techniku na pridelenie pamäte, a grafický formát. Softvérové algoritmy umožňujú rozlíšenie 160 x 160, čo pripomína športové prenosy v počiatočnej fáze televízie. Skrátka nič pre náročných TV konzumentov, i keď by sa toto rozlíšenie mohlo využiť pri niektorých interaktívnych hrách. Firma ich chce zdokonaliť tak, aby boli kompatibilné s dnešnou sieťou. Ak teda príde éra 2.5G a 3G, budú na tomto trhu jednoznačne lídrami. Na trhu s bezdrôtovým prenosom obrazu je viacero konkurentov. Prvá videokonferencia sa uskutočnila v roku 1936, ale videotelefóny sa stále veľmi nepoužívajú mimo podnikovej zasadačky. Technológia firmy GPIX zatiaľ ešte nepredstavuje obojsmerné spojenie; jeho obrázky prichádzajú z webkamier. Ale ani webkamery sa v najbližšom čase k širokej verejnosti nedostanú.

Pracovníci firmy GPIX však nezaháľajú. Pokúšajú sa vyvinúť obojsmernú videotechnológiu pre mobilné telefóny. Veria, že ich technológia sa dostane na trhy a pokúšajú sa tam presadiť. Možno čoskoro budú filmoví distribútori zasielať trailery na mobilné telefóny. Momentálne však firma zápasí s nedostatkom financií na tento projekt. Andy Seybold, vedúci firmy Outlook4Mobility v Los Gatos v Kalifornii, povedal, že vypracoval štúdiu pre NTT DoCoMo, kde porovnávali bezdrôtové systémy na prenos dát a hlasu. Pokiaľ NTT DoCoMo si myslí, že prenos dát bude len 1.8 násobne drahší ako prenos hlasu, Mr. Seybold tvrdí, že jeden prenos dát nahradí 90 hovorov. Ak stojí minútový hovor 10 centov, predstavuje to náklady príležitosti vo výške 9 dolárov za každý prenos dát. Tento trh vyzerá sľubne, a účastníci na trhu s technológiami, ktorí vedia ako na to, budú mať úspech.