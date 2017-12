Battlefield 1942: The Road to Rome - skutočne vedú všetky cesty do Ríma?

Ako sa hovorí: všetky cesty vedú do Ríma. Inak tomu nebude ani v datadisku k najlepšej multiplayerovke minulého roka. Otázkou je ale, čo je vlastne datadisk a čo je len hnusný komerčný ťah, ktorý má z nás hráčov vycicať posledné peniaze. V prípade tohto d

14. mar 2003 o 0:00 Tomáš Koza

atadisku sa dá o tom len polemizovať. The Road to Rome je v podstate len mappack. Obsahuje totiž 6 nových máp. Myslím, že na otázku: „Je to dostatočný počet na datadisk?" dokáže každý odpovedať sám. V týchto šiestich mapách si vyskúšate dve nové strany. To konkrétne Francúzov a Talianov. Výzor zbraní u Talianov a Francúzov sa zmenil len pri dvoch zbraniach. Taliani majú vlastný guľomet a Francúzi zas samopal. V týchto 6 nových mapách, samozrejme, budete bojovať v jednej z historických bitiek. Či už je to bitka o Salerno, Monte Cassino alebo Monte Santa Croce. Našťastie, mapy prinášajú aj nejaké nové prvky. Za zmienku stojí ľahký bombardér, ktorý môže naraz vypustiť až štyri bomby. Samozrejme, spojenecká a nemecká verzia vyzerá inak. Ďalej tu máme pár nových tankov, ktoré majú namiesto guľometu zaujímavý kanón, účinný najmä proti menším vozidlám a lietadlám. Navyše, na niektorých miestach sa vyskytujú nemobilné protitankové kanóny, ktoré v pôvodnom diele neboli. Zaujímavá je aj možnosť zrodiť sa na začiatku ako parašutista. Oblasti ako interface, grafika a pod. sa nezmenili, takže ak chcete o týchto aspektoch hry niečo vedieť, prečítajte si recenziu na pôvodný Battlefield 1942. Záverečný verdikt: 6 / 10

Viac sa toho o tomto datadisku, bohužiaľ, napísať nedá. Obsahuje zopár nových vecí, ale aj tak ich mohlo byť ešte viac. Máp je len šesť, čo je dosť málo. Ak ale Battlefield pravidelne hrávate, či už na internete alebo len tak cez kábel so susedmi, je tento datadisk pre vás ako stvorený. Síce budete trochu sklamaný, ale určite to hru vylepší.