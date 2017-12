Iron Storm - FPSka z "prvej svetovej" ako remeň

13. mar 2003 o 0:00 Michal Cagarda

Nikdy som poriadne nechápal pojem nezávislý film alebo nezávislá hra. Vždy si pod tým predstavím produkt koncentrovanej nudy vytvorený podivnými indivíduami a intelektuálmi, ktorých životným cieľom je terorizovanie civilizácie svojimi zvrátenými chúťkami a názormi. O Iron Storm som si myslel čosi podobné: Debutová FPSka od neznámeho developera 4x Studios, ktorá je očividne dostatočne zlá na to, aby ju vydal maličký Wanadoo... Ako som sa však mýlil!

Všetko sa to začalo 28.6.1914, keď srbská Čierna ruka urobila službu svetu a odprevadila zo sveta Franca Ferdinanda (nástupcu Habsburgského trónu) aj s jeho českou manželkou. O pár mesiacov neskôr, v auguste 1914, Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, na čo Rusko odpovedalo mobilizáciou a vyprovokovalo tým proti sebe Nemecko... Prvá svetová vojna sa začala pomaličky rozbiehať, strhávajúc do svojho zákopového šialenstva jeden národ za druhým - tentoraz sa však neskončí UŽ za štyri roky.

VOSR 1917 dopadne pre bolševikov fiaskom. S výdatnou pomocou svojich tatárskych spoluobčanov si Romanovci udržia symbolický trón, a pod vedením baróna Nikolaja Alexandroviča Ugenberga vyčerpané Rusko-Mongolské impérium chytá druhý dych... Nacionalistické chúťky nového tyrana dvadsiateho storočia však nekončia vo Fínsku a v Poľsku. Chce zjednotiť celú Európu - a to aj za cenu vojny s bývalími spojencami. Po rozdrtení Rakúsko-Uhorska sa frontová línia presúva do Nemecka, kde bitky pokračujú ďalej... Ešte ďalších päťdesiat rokov.

Po rozsiahlom úvode navodzujúcom atmosféru ďalšej z vojenských FPSiek sa hráč ocitá priamo na frontovej línií, pripravený ísť rovno do akcie. Velenie ho poverí jedinou úlohou: Preniknúť za nepriateľské pozície, infiltrovať fabriku na zbrane kdesi na (ne)ďalekom východe a ukradnúť Rusom prototyp novej (atómovej?) bomby. V sádzke nie je len rovnováha síl na bojisku, ale osud celého sveta.

Grafika: 7 / 10

Grafické spracovanie mi spočiaku pripadalo trochu prostoduché, dokonca priam stereotypné: Najprv sa hra po nekonečnú dobu odohráva vo fádnych zákopoch (až si človek začína myslieť, že nič iné ho ani nečaká - OMYL!!), potom sa presúva do zničeného mesta prepchatého podozrivo podobnými budovami atď atď. Človek si ale zvykne. Grafika svojimi ponurými, šedými farbami dokonale zdôrazňuje atmosféru vojnou zdecimovanej krajiny (obzvlášť keď prší, človek vidí na tri kroky pred seba a ide sa posrať z ostreľovačov :-), a práve to je zo všetkého najdôležitejšie.

Interface: 8 / 10

Iron Storm svojou inovatívnosťou prekvapil po všetkých stránkach, Interface nevynímajúc. Hráčovu postavu možno ovládať z prvého aj tretieho pohľadu; prvý je vhodný pri prestrelkách, druhý naopak pri zakrádaní, plížení sa apod. Pohyb postavy bol obohatený o ďalší mód, takže okrem behania, chôdze a podrepu sa možno za chrbátmi nepriateľov aj plaziť.

Hráčova výzbroj je narozdiel od radových FPSiek limitovaná tým, čo unesie: Za opasok si môže dať nôž a ľahkú streľnú zbraň, na stehno zrezanú brokovnicu a na chrbát dve ťažké zbrane podľa vlastného výberu (veľmi dôležitá ostreľovačka, základný plne automatický šmejd, raketomet, mínomet, "headshotovka" s obmedzeným zásobníkom, alebo kvalitný rýchlopaľný samopal vhodný na stredné vzdialenosti...)

Určitým nadštandartnými zmenami prešlo aj rozmiestnenie kláves. Za všetky spomeniem len jednu jedinú (hodnú masového rozširenia), a síce vykláňanie sa za roh s pomocou kombinácie stredného tlačítka myši a strafovania. Veľmi, veľmi dobrý nápad; jeho autor si zaslúži prinajmenšom pamätnú sochu - vyriešilo to môj zložitý existenčný problém s klávesou "E" ("použiť predmet") a hľadaním jej náhrady.

Hrateľnosť: 9 / 10

Misia sa samozrejme neobíde bez väčších aj menších komplikácií a zvratov v deji ústiacich do obzvlášť uspokojivého (aj keď úplne otvoreného) záveru, ale o tom už taktne pomlčím. Príbeh zasadený do alternatívnej minulosti dal autorom prakticky neobmedzený priestor ich fantázii; dokonale dokázali skĺbiť atmosféru prvej svetovej ("zákopovej") vojny s "modernými" zbraňami - automatickými samopalmi počnúc, cez všemožné mínomety a raketomety, až po tanky a helikoptéry. Peklo vojny tým dostalo úplne nový rozmer. Ak chce hráč prežiť, nesmie sa vrhať vpred priamo do rany ostreľovačov a guľometčíkov, ale pomaly sa zakrádať a hľadať najlepšie pozície, odkiaľ by mohol nepriateľov poľahky odstrániť... Presun zákopmi samozrejme netrvá večne (hoci po takej hodinke hrania už začína pripadať nekonečný). Iron Storm je jedným z tých nešťastných prípadov, ktoré sa síce veľmi pomaly rozbiehajú, ale postupne naberajú rýchly spád: Fádnosť zničenej krajinky nahrádzajú nové lokácie a hrateľnosť z vlažného stereotypu neustále graduje až po maximálny stav extázy. Výborne navrhnuté leveli obohacujú akciu o štipku dôvtipnosti, ktorá núti hráča z času na čas použiť aj to čudo na hlave - v dobrom zmysle slova. V každej novej lokácii na vás čaká množstvo neokukaných nápadov a inovácií, nad ktorými môže zasvätený človek len uznalo krútiť hlavou, no vždy keď si už človek myslí, že lepšie to už byť nemôže, Iron Storm ho opäť prekvapí. Chvíľu je hra o vojne sniperov, kde každý chybný krok znamená smrť, vzápätí sa hráč mení na všeničiace komando metajúce na všetky strany granáty, keď odrazu sa ocitá v zajatí, uprostred obrovského nepriateľského komplexu, a len s nožíkom v ruke sa snaží vybojovať svoju cestu na slobodu... Poviem vám, lepšiu zakrádiacu "stealth'em'up" som ešte pri žiadnej hre nezažil. Každému vrelo odporúčam... No keď už budete hrať, rezervujte si trochu nadšenia aj na záver hry odohrávajúci sa na barónovom zámku. Jednoznačne a bez akýchkoľvek pochýb sa jedná o najlepší level, aký som hral za niekoľko posledných ROKOV. Zopárkrát som v ňom dokonca tvrdo zakysol, čo sa mi v FPSke nestalo od... Ach jo, odkedy sa začala móda prudko lineárnych strieľačiek.

Zvukové efekty: 7 / 10

Prekonať latku, ktorú nastavil Medal of Honor (alebo sa jej aspoň vyrovnať) je náročným cieľom aj pre skúsenejšie spoločnosti ako 4x. Samozrejme, ozvučenie Iron Stormu možno prinajmenšom označiť nálepkou profesionálne, bezchybné... Alebo s troškou arogancie slovom uspokojivé. Všetko od streľby konvenčných zbraní, hučania tankov a rachotu (explodujúcich) vrtuľníkov až po dabing postáv, je spracované s dôkladnou precíznosťou. Na žiadne rušivé elementy som nenarazil.

Hudba: 4 / 10

Je len málo hier, v ktorých by mi hudba nechýbala. Iron Storm medzi ne nepatrí. Pravda, pri scénach vyžadujúcich stopercentné sústredenie by hudobný doprovod isto pôsobil skôr rušivo, to však nie je dôvod vypustiť ho z celej hry - nedajbože (v tom horšom prípade) nahradiť ho uspávajúcimi atmosférickými sračkami!

Multiplayer: 6 / 10

Hru po sieti som nemal možnosť vyskúšať; nie v takom rozsahu, v akom by si zaslúžila. LAN je podporovaný určite (prinajmenšom DM a team DM), arény sú však navrhnuté len pre väčší počet hráčov. Ako sú na tom inetové servery bohužiaľ neviem.

Inteligencia & obtiažnosť: 10 / 10

Hier pre náročnejších hráčov sa robí stále menej a menej - no občas aj motyka vystrelí, a prakticky z ničoho sa pred človekom zjaví Zázrak. Tým Zázrakom je samozrejme Iron Storm: Hra, v ktorej sa aj na normálnej obtiažnosti dá zakysnúť; kde najťažšia "realistic" obtiažnosť konečne znamená SKUTOČNÚ výzvu aj pre tých najnáročnejších. Stačí jeden neopatrný krôčik, jeden chybný pohľad, vystrčiť hlavu na zlom mieste a hneď sa do nej trafia zo dva headshoty. Pritom na strednej obtiažnosti hra nevyžaduje ani priveľmi časté nahrávanie, hráčova postava vydrží aj niekoľko zásahov a poškodené zdravie si môže ľahko doplniť často sa vyskytujúcimi lekárničkami.

Perfeknú hrateľnosť ešte zdôrazňuje dizajn levelov (dielo vskutku talentovaného človeka) nútiaci hráča trochu rozmýšľať, hľadať cestu ďalej. Drobné niekoľkominútové zákysy nie sú ničím výnimočným, a v poslednej scenérii moja skromná maličkosť skysla dokonca aj na nejakú-tú hodinku :-)

Záverečný verdikt: 9 / 10

Nie je o čom polemizovať, Iron Storm je konečne HROU so všetkým čo k nej patrí: Doslova prepchatý nápadmi a originalitou, s výbornou atmosférou a dokonale vyváženou obtiažnosťou... Dielo, ktoré vytvorili skutoční milovníci hier; dielo, ktoré nerobili pre nejaké choré masy, čo pri prvom náznaku problému odchádzajú od počítača - hra robená pre NÁS, pre hráčov.