Toca Race Driver - úspešné cestné závody s príbehom

Závodné hry sa tešia vysokej obľúbenosti u hráčov. Ja osobne neviem, čím to bude, ale patrím tiež medzi tých, ktorí nadšene čakajú na ďalšie spracovanie simulátora autíčiek. Séria TOCA nie je asi až tak známa ako napríklad Colin McRae Rally, ale tí hráči,

10. mar 2003 o 0:01 Ján Kordoš

ktorí si vychutnali predchádzajúce dva diely už určite netrpezlivo očakávajú pokračovanie.

Na úvod ešte treba poznamenať, že tentoraz nepôjde o žiadne rally, ale poctivé závody cestných automobilov na závodných okruhoch. Keď sme už pri tých automobiloch, tak už len ich samotný počet nám dáva šancu na nádejný hit. Veď v akom simulátori ste našli pohromade 42 automobilov? Codemasters (teda tvorcovia Colina) sa dušujú tým, že sa môžeme tešiť na reálne poškodenie automobilov a teda kolízie by mali vyzerať ako v skutočnosti. Podľa obrázkov to vyzerá, že tvorcovia sa snažia spraviť svoje sny skutočnými, čo je len pre dobro veci. Jednotlivé vozidlá by navyše mali obsahovať možnosť tuningu – teda nastavovania jednotlivých parametrov vozidla, čím sa stáva jazda autom ešte reálnejšia. Predstavte si, že závodite a dôjde ku kolízii, pri ktorej sa vám otvoria dvere a za jazdy sa vám „plantajú“ sem a tam. Výrazne to ovplyvňuje fyzikálny model auta, takže vaša akcelerácia nebude zďaleka taká vysoká ako pri nepoškodenom vozidle. Možno je trošku chybičkou, že autori sa sústredili hlavne na automobily a trošku pozabudli na okolie trate, ktoré popri jednotlivých modeloch áut vyzerá ako pekná baba pri oslávenkyni stých narodenín. Lenže to sa ešte možno zmení.

A na záver som si nechal menší bonbónik, ktorý by mal spraviť hru ešte atraktívnejšou. Príbeh. Stačí toto jediné slovíčko a hneď som zbystril pozornosť. Nepôjde o žiadnu blbinu typu: svojim závodením zachránim svet... alebo získam peniaze na nový vozíček pre moju invalidnú priateľku. E-e, Codemasters si ťukli na čelo a vložili do hry skutočný príbeh, v ktorom vystupujete ako Ryan McKane, ktorý pochádza zo závodníckej rodiny (otec je už mŕtvy, ale váš brat úspešný pretekár). Príbeh sa okolo vás krúti prostredníctvom mejlov a postupov v hre. Dostávate ponuky od rôznych sponzorov (potlač na vaše auto) a podobné maličkosti, ktoré zvýšia zábavnosť hry.

Na záver už len dodám, že dostatočnú pozornosť sa venovala aj ozvučeniu hry a podľa slov tvorcov sú to skutočné zvuky automobilov, ktoré poctivo nahrávali. Či to je skutočnosť alebo ide len o ďalší marketingový trik, sa dozvieme čoskoro.