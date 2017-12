Nascar Racing 2003 Season - dokonalá simulácia "oválnych" pretekov

Asi máloktorí z vás mali niekedy vo svojom živote možnosť sadnúť si do pretekárskeho auta. A zrejme ešte menej z vás sedelo vo voze so 750 konskými silami. Presne tento ohromný výkon totiž podávajú pretekárske autá v amerických pretekoch Nascar Racing.

12. mar 2003 o 0:00 Marcel Králik

Tento druh pretekov je pre európskeho diváka viac-menej neznámy. V skratke: 42 vozov preteká na oválnej dráhe. Na prvý pohľad nie je tento druh pretekov pre diváka príťažlivý, no v role jazdca je nuda ten posledný pojem, ktorý by vás napadol.

Papyrus Racing pod hlavičkou Sierry sa rozhodli, že nám zážitok z jazdy 200 míľ za hodinu doprajú v počítačovej verzii pretekov Nascar Racing. Táto séria je vydávaná každý rok s menšími či väčšími zmenami, podobne ako iné športové tituly. Rok 2003 nie je výnimkou a tak mám dnes možnosť ‘’testovacej jazdy‘‘ nového vydania.

Po spustení ma zlákala položka Single Race. Vybral som si dráhu a dostal sa do predštartového menu. Tu si môžete dokonale nastaviť a vyladiť jazdné vlastnosti svojho žrebca. Nechýba nastavenie tlaku pneumatík, pérovania, prevodovky a všetkých vlastností, ktoré laik nemá šancu pochopiť. Chvalabohu, je ku každej položke krátky text, ktorý vysvetľuje nastaviteľné parametre. V nastaveniach hry som si ako ‘’rádo-by-profesionál’’ ;) nastavil maximálny realizmus. Nechýba tu ohromné množstvo nastavení od pomoci pri riadení až po rýchlosť odozvy pre váš ovládač.

Ako prvé som sa pustil do kvalifikácie a ocitol sa v krásne prevedenom 3D kokpite vozidla. To je zrejme prvá vec, ktorá vám udrie do očí. Nažhavil som motor a vyrazil vpred. Pod kolesami to zasvišťalo a ja som urobil ukážkový obrat o 180 stupňov. Uf, čože sa deje? Stačí totiž minimálne otočenie volantom pri prudkom štarte a už sa ocitnete tvárou v tvár so svojimi nechápajúcimi mechanikmi.

Po prvej hodinke hrania som dospel k jednej veci: na to aby sa dal tento zážitok z jazdy dokonale prežiť bez toho, aby ste si museli nastaviť realizmus na minimum, musíte vlastniť volant a pedále. Bohužiaľ, som nemal možnosť skúsiť volant, ale je mi jasné že pre túto hru je to priam stvorené. Volant s forcefeedbackom, ktorý vás trasie a reaguje na nerovnosti trate, musí tento zážitok umocňovať do úplne novej dimenzie. S joystickom sa síce zabavíte tiež, ale stále vyletovanie z dráhy z dôvodu nepatrného ťuknutia do joysticku je frustrujúce a vedie k zapnutiu pomoci pri riadení a podobných nezmyslov, ktoré znižujú hru na arcade preteky. Ano existuje aj táto možnosť – hra sa dá nastaviť od simulátora až po arcade štýl.

Grafika: 8 / 10

Ako som už spomínal vyššie, grafické spracovanie je veľmi vydarené, a to najmä 3D kokpit vozidla, ktorý je verne spracovaný podľa ozajstných vozidiel. Ostatné objekty a efekty rozhodne nezaostávajú. Textúry povrchov vozidiel sú dokonale odfotografované podľa reálnych predlôh. Na dráhe nechýbajú brzdné stopy, iskry, dym pod kolesami a taktiež výbuchy z výfukov. Auto je, samozrejme, deformovateľné a každý väčší náraz je na ňom naozaj vidieť. Po grafickej stránke je to oproti predchodcovi rozhodne výrazný posun k lepšiemu.

Interface: 9 / 10

Interface je prehľadný a informuje vás o veciach, ktoré by mal jazdec počas pretekov vedieť, t. j. rýchlosť, teplota pneumatík, pozícia, čas a podobne. Všetky tieto veci sú viditeľné v kokpite na malej obrazovke, prípadne na budíkoch. K dispozícii sú meniteľné pohľady – štandardne (a najlepší) je pohľad z kokpitu, spoza auta a bez kokpitu. Menu je prehľadné a umožňuje dokonalé nastavenie hry vaším schopnostiam. Nechýba ani možnosť replay, teda pozeranie záznamu vašej jazdy.

Hrateľnosť: 7 / 10

Aj keď ide o preteky v jednej oválnej dráhe, čiže dokola, hra krásne simuluje zážitok z pretekov, ktorý je ešte umocnený trasúcim sa kokpitom v závislosti od vašej rýchlosti. Človek sa naozaj snaží držať ideálnu stopu na trati, včas brzdiť a nežne točiť volantom. Na vyššej obtiažnosti je to nervy drásajúci zážitok, kde stačí mierne vychýlenie z kurzu a môžete skončiť mimo trate. Kto to naozaj myslí s touto hrou vážne, zaobstará si volant a pedále. Odmenou mu bude dokonalá simulácia pretekov.

Zvukové efekty: 7 / 10

K opojnému pocitu z riadenia pretekárskych áut rozhodne patria ladné zvuky rachotiacich motorov. Zvuky sú vydarené, avšak mal som pocit, že sú trochu menšej kvality a miestami pripomínali vysávač. Treba ale dodať, že som ešte nemal možnosť počuť 750 koní v akcii. Ak sa vám podarí škrknúť auto o vonkajší múr (o čom nepochybujem ;), budete počuť vábivé vŕzganie a škrípanie. Počas pretekov vás hlasovo informuje člen vášho teamu o dôležitých veciach prostredníctvom vysielačky.

Hudba: 6 / 10

Hudbu som postrehol len v úvodnom menu, čo je v podstate namieste, keďže ide o pretekársky simulátor. Rev motorov je skrátka najlepšia hudba.

Inteligencia a obtiažnosť: 8 / 10

Aj tu platí: Celá hra sa dá v podstate nastaviť podľa vašich schopností vrátane správania sa protivníkov. Dokonca sa tu nastavujú osobitné parametre pre každého oponenta, ako napr. agresia, plynulosť jazdy, správanie v zákrutách a pod. Oponent sa potom adekvátne správa na trati. Aj tak sú však časté masové karamboly, ktoré sa väčšinou končia fatálne, keďže autá štartujú nalepené na seba. Priamo úmerne s vyšším realizmom stúpajú aj nároky na ovládač. Ak vám stačí arcade štýl hry, vystačíte si aj s klávesnicou. No aj na priemernej obtiažnosti ide o náročné hranie, a dokončiť preteky s ďalšími pretekármi na dráhe je často vec náhody. Hardcore fanúšikovia to ale ocenia.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Sierra privádza svoj nový výtvor veľmi blízko k dokonalosti. Totálna voľnosť pri nastavení hry, dokonalý zážitok z jazdy, príťažlivá grafika a množstvo ďalších kladov robia z tohto titulu viac než hodného nástupcu predošlej verzie. Tí z vás, ktorí zaspávajú s vôňou oktánu a olejovými rukami, sa tomuto pokračovaniu mimoriadne potešia. Jediným väčším mínusom je v podstate fakt, že ide o dokola prepracovávanú tematiku s absenciou väčšej originality. No cieľom podobných pravidelne vydávaných titulov je neustále vylepšovanie všetkých aspektov hry. A v tomto sa nový diel NASCAR-u naozaj vytiahol.