Star Wars: The Clone Wars – lepšie než Epizóda II.

Tak tvrdo a úderne ako zaútočila Epizóda II. na plátna kín, tak vtrhli "Klonové vojny" na hernú scénu. A keďže sa jedná o oficiálnu hru, očakávajte tesnú naviazanosť nielen na vesmír Hviezdnych Vojen, ale predovšetkým na ostatný film z tejto série. Priamo

11. mar 2003 o 0:00 Milo Gracík

a aktívne sa zúčastnite zbesilých bojov neľútostnej Vojny klonov.

„Začala, Vojna klonov sa.“

Jedi Majster Yoda

Už od uvedenia prvého filmu pôvodnej trilógie sa milióny fanúšikov dohadovalo, čo to vlastne tie Klonové vojny boli. Tie kde bojoval tajomný otec Luke Skywalkera, tie ktorých sa zúčastnil aj bláznivý pustovník Ben Kenobi. Muselo to byť niečo grandiózne, s epickým osudovým nádychom, no zároveň to bol koniec Starej republiky, koniec rádu rytierov Jedi. Začiatok temnoty, útlaku a tyranie galaktického Impéria. A ono to tak aj skutočne bolo. Epizóda II. Nám to konečne ukázala v plnej paráde, aj keď sa zatiaľ jednalo iba o začiatok tejto vojny. Vojny klonov v plnom prúde sa zúčastníte v tejto hre.

Ostatný produkt pod hlavičkou LucasArts je vo svojej podstate čistokrvná strieľačka. Ešte čírejšia než Starfighter. Pokračuje tam, kde so svojimi hrami skončil Factor 5, pridáva zopár originálnych prvkov, to najlepšie vyberá z dnes už klasických akčných titulov sveta Hviezdnych Vojen ako Starfighter, Battle of Naboo a Rogue Squadron. No v podstate si ide vlastnou cestou, vytýčenou predchádzajúcou prácou vývojárov tohto titulu Pandemic Studios (BattleZone, Army Men RTS). Hra pôvodne vyšla na GameCube, o niečo neskôr na PlayStation 2 (práve čítate jej recenziu:-) a vďaka jej úspechu sa pripravuje aj verzia pre Xbox. Rovnako ako v prípade ďalšej hry s motívom Epizódy II., Bounty Hunter, sa s PC verziou nepočíta.

Táto hra je prakticky Epizóda 2.5, pokračuje v príbehu Epizódy II., rozvíja osudy jej hlavných protagonistov, predovšetkým trojku hrateľných postáv, Jedi rytierov Anakina Skywalkera, Obi-Wan Kenobiho a Mace Windua. Aj keď Anakin je ešte stále padawan:-). Republika má problém, separatisti vedený Grófom Drákulom, pardon Grófom Dooku (Christhoper Lee je zavádzajúci:-) objavili artefakt zo Sithských vojen (ďalšie epické intermezzo Hviezdnych Vojen), strašný to nástroj temných rytierov zo Sithu, ktorým sa už pred niekoľkými tisíckami rokov snažili pokoriť Republiky. A teraz to skúšajú opäť. No vďaka vám im tieto dobyvačné plány nevyjdú, aspoň tentokrát. V úlohe troch spomínaných rytierov Jedi vediete jednotky republikovej armády do epických bitiek Klonových vojen. Keďže sa nejedná o stratégiu, ale o strieľačku, budete si to musieť so separatistami vyriadiť priamo vy osobne, aj keď s podporou vašich jednotiek.

Na šiestich planétach, v šestnástich misiách budete môcť zasadnúť do kokpitu štyroch republikových strojov, konkrétne je to výsadková útočná loď, stíhací vznášadlový tank, speederová motorka a kráčajúci dvojnohý robot. Niekedy sa však budete musieť aj trochu prebehnúť po vlastných a použiť svetelný meč, na domovskej planéte Wookiov dokonca osedláte chutného pravekého jaštera (ale vyzbrojeného dvojicou blasterov, seizmickým pulzným emitorom a zásobou termálnych detonátorov). Väčšina vozidiel má okrem primárnej zbrane s nekonečnou muníciou (blastery, svetelný meč) aj sekundárnu zbraň s obmedzeným počtom nábojov (väčšinou rakety). Okrem toho je každé vozidlo vybavené aj jednou špeciálnou schopnosťou, ako napr. super rýchlosť, ochranný štít. Zistíte však, že všetko sa to v podstate ovláda rovnako, takže bez väčších problémov počas misie vystriedate rýchly tank, vlastné nohy a útočnú loď.

Začiatok príbehu sa zaujímavým spôsobom prelína a postupne plynule nadväzuje na dej Epizódy II. Takže, ak ste Epizódu II. nevideli, budete ukrátený o niektoré logické väzby, príbeh nebude mať pre vás potrebné čaro, aj keď stále bude dostatočným herným motorom. Pre ilustráciu ho stručne načrtnem, no kompletný príbeh si budete musieť vychutnať vy sami pri hraní. Prvé misie, odohrávajúce sa na planéte Geonosis, kde sa momentálne nachádza zhromaždisko separatistických síl. Vy, ako Mace Windu musíte zabezpečiť ochranu transportov s rytiermi Jedi, infiltrovať gladiátorskú arénu a zachrániť Anakina, Padmé a Obi-Wan Kenobiho, ktorý sa v tejto chvíli nachádzajú sputnaný v aréne čakajúc na smrť. Po ich oslobodení sa zúčastníte gigantickej bitky klonovaných jednotiek Republiky so separatistickými mechanickými vojskami, presne ako na konci filmu. A potom vás už čakajú ďalšie planéty, misie a nepriatelia na odstrel. Je predsa treba zachrániť Republiku!

Grafika: 6 / 10

Grafické spracovanie, podobne ako celá hra je dosť rozporuplné. Na jednej strane je to množstvo prepracovaných modelov a detailných textúr, na strane druhej trhanie aj pri engine animáciách, nedoliehajúce textúry a kostrbaté kontúry modelov. Grafika však svoj účel plní na 100%, je prehľadná a zrakovým orgánom poskytuje hodne pozitívnych vnemov. Laserové a blasterové lúče, vybuchujúce rakety, zúrivé prestrelky množstva klonovaných vojakov s droidmi, obrovské vesmírne lode, no proste sa ocitnete uprostred skutočnej vojny. Nakoniec aj celkom schopný a väčšinu času aj stabilný framerate udržuje zábavnosť a hrateľnosť na vysokej adrenalínovej úrovni. Výhrady by som mal k enginovým animáciám, ktoré posúvajú dej počas misií, okrem toho, že obraz pri nich neskutočne seká, väčšinou vidíte hlavných predstaviteľov z veľkej diaľky, takže občas máte problém rozpoznať, či to práve mudruje Anakin, alebo vychováva Obi-Wan. Na nejaké gigantické bojové scény taktiež môžete zabudnúť, napr. namiesto stovky rytierov Jedi vidíte pobehovať dve štvorice prťavých panáčikov s svietiacimi paličkami a okolo nich je iba samá púštna pustina s minimom textúr, tomu teda vravím „kvalita“. Renederované video scény sú ich pravým opakom, prepracované do najmenšieho detailu, s dôrazom na filmových „feeling“. Lucas by sa mohol priučiť:-).

Interface: 7 / 10

Príjemne poteší animované menu, ktoré zachytáva veliteľský mostík republikového krížnika s niekoľkými animovanými klonovanými vojakmi a droidmi, paráda. Rôzne nastavenia sú štandardné, obrazové voľby umožňujú prepnúť obraz do širokouhlého formátu. Položka audio ma však trochu sklamala, aj keď hra podporuje Surround, chýbala mi podpora dekódera Dolby Pro Logic II., čo je na dielo od LucasArts vážny nedostatok. Najmä preto, že originálna verzia pre GameCube touto podporou disponovala. Na titulky pri animáciách môžete zabudnúť, no aspoň že sa vám zadaná úloha zobrazí aj v textovej podobe. Tí, ktorí máte skúsenosti so sériou Starfighter nebudú ohľadom herných indikátorov veľmi prekvapený. Rozostavenie jednotlivých indikátorov zostalo na obrazovke zachované (až na malé výnimky), je prehľadné a podáva jasný obraz o celkovej situácii na bojisku. Po skončení každej misie sa zobrazí prehľad o jej úspešnosti, o splnení všetkých hlavných aj sekundárnych úloh a pod. Škoda len, že takýto prehľad neuvidíte aj pred misiou, takže väčšinu misií na 100% nesplníte hneď prvýkrát.

Hrateľnosť: 7 / 10

Zameriavanie je vyriešené skvele, je v podstate plne automatické. Keď do zameriavača zachytíte nepriateľa, tento sa zmení a automaticky sústreďuje paľbu na cieľ. Trochu mi to však robilo problémy, keďže počítač miestami zameriaval malé, rýchle nepodstatné ciele a hlavný cieľ, aj keď zapĺňal celú obrazovku nie a nie zamerať. K presnejšiemu miereniu pomôže aj ďalekohľad i keď je trošku problém držať tlačidlo ďalekohľadu, analógovým ovládačom cieliť a ďalším tlačidlom strieľať. Najmä preto, že ovládanie je v tomto prípade citlivé až-až. Užitočným je taktiež strafovanie do strán, kedy vlastne môžete krúžiť okolo zameraného protivníka, nespúšťať ho zo zameriavača, uhýbať sa jeho strelám a súčasne ho zasypávať vlastnou kanonádou. Vyriešené je to skutočne perfektne, rovnako ako celé ovládanie. Po prvej misii sa budete cítiť, ako by ste boli skutočným klonovaným vojakom (aj keď v tomto prípade hráte iba za rytierov Jedi). Zvláštnosťou je tiež fakt, že hra si kontroluje vašu pozíciu a ak sa náhodou v zápale boja vzdialite od centra diania nemilosrdne vás vráti späť (obdobne ako v SW hrách od Factor 5). Nepríjemné najmä pri prenasledovaní nepriateľských strojov, človeka naštve, keď vidí droidov uháňajúcich v dial a sám za nimi nemôže.

Multiplayer: 6 / 10

Áno, v tejto hre si môžete zasadnúť do kokpitu skoro každého z bojových strojov Klonových vojen, snáď jedine pilotáž republikového krížniku chýba. Na výber máte štyri obvyklé herné režimy (duel, conquest, control zone, academy), až na jeden sú však všetky deathmatchové. To je žiaľ najväčšie negatívum multiplayeru, že neumožňuje kooperatívnu hru dvoch hráčov v story režime. Celkovo sú nastavenia multiplayeru dosť biedne, nemôžu sa rovnať žiadnej čo i len priemernej FPSke na PS2. Trhanie obrazu a spomaľovanie obvyklé skoro pri každom multiplayeri je prítomné aj v tejto hre, našťastie nedosahuje takej úrovne, aby to znepríjemnilo zábavu. Ako taká je možnosť hry viacerých hráčov rozhodne pozitívna záležitosť, no ruku na srdce páni z Pandemic, mohli ste sa s multiplayerom viac pohrať! Po skvelom Jedi Starfighter je to hlboké sklamanie. Nápravy sa možno dočkáme až v pokračovaní.

Zvukové efekty: 8 / 10

Zvuky sú prakticky prebrané od Skywalker Sound, takže to všetko zvučí rovnako ako vo filme. Surround je skutočne paráda, aj keď s podporou Pro Logic to mohlo byť úplne ako v kine. Dabing je skutočne na profesionálnej úrovni. Aj keď sa nemôže pochváliť žiadnou hereckou hviezdou je nadmieru kvalitný. Zafarbenie hlasov pre jednotlivé postavy bolo vybrané skutočne znamenite. Aj keď dotyčného nevidíte, nemáte podľa hlasu problém identifikovať Obi-Wan Kenobiho, Anakina, či Mace Windu.

Hudba: 9 / 10

Čo by ste čakali od hry s tematikou Hviezdnych vojen. Iba čistý Williams vo vrcholnej forme. Sám som bol prekvapený, ako skvele sedí Love Theme z Epizódy II. ku Klonovým vojnám. Za drobné chybičky technického rázu však plné hodnotenie dať nemôžem.

Inteligencia & obtiažnosť: 7 / 10

Na výber máte tri obtiažnosti, pričom hra eviduje splnené úlohy pre každú obtiažnosť a každú misiu zvlášť. Takže sa kľudne môžete dodatočne vrátiť k nejakej misii, ktorú ste síce úspešne dokončili, no zostali vám tam nesplnené niektoré sekundárne úlohy, ktoré môžete teraz doraziť. Umelá inteligencia nie je nič moc, väčšina útokov je skriptovaná, takže po nejakom treťom hraní viete presne kde a kedy sa objavia protivníci, ktorí sa takto stávajú pre vás ľahkou korisťou. Ale i tak sa pri niektorých misiách a niektorých strojoch dosť zapotíte, iné zase zvládnete za pár minút a ani si neuvedomíte, že ste ich už skončili. Pešie misie nie sú veľmi náročné, nepriateľské jednotky vás prakticky nemajú šancu zabiť, aj keď ako Jedi rytier ovládate iba dva základné triky. Šestnásť misií, tri obtiažnosti, multiplayer, skryté bonusy, to všetko ponúka slušnú zábavu viac než na jeden víkend. Pre skúseného hráča to však nie je náročný oriešok.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Nadpriemerne kvalitná akčná strieľačka, ktorá tesne šliape na päty legende žánru Rogue Squadron, v niečom ju dokonca aj prekonáva. Pre milovníka Hviezdnych vojen tu nie je žiadna hamletovská otázka o kúpe. A pre vás ostatných, ak sa vám páčila záverečná bitka filmovej Epizódy II., a chcete obdobné grandiózne bitky zažiť na vlastnej koži, mám jedinú radu. Zaobstarajte si Star Wars: The Clone Wars.

May the force be with you.

Hru na recenziu zapožičala Cenega Slovakia.