Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide - datadisk k RPG hitu

Datadisky sú neuveriteľne ošemetná záležitosť. Väčšinou ich nespustíte bez originálnej hry, sú značne drahé a ide len o akýsi update hry, ktorý obsahuje zopár misií a niekoľko nových jednotiek. To isté sa týka aj nového datadisku ku kontroverznému RPGčku

12. mar 2003 o 0:00 Ján Kordoš

Neverwinter Nights (recenzia). Nešlo by o žiadne veľké haló, keby to celé nestálo fakt za to. Nám postačia už len informácie o tom, že datadisky od Bioware sú hrateľné a oplatia sa kúpiť. Informáciou číslo dva je spoluúčasť firmy FloodGate na jeho tvorbe. Táto firmička vznikla sice len nedávno, ale jej členovia sa v minulosti združovali pod názvom Looking Glass Studios a už je každému jasné, že tento datadisk by mohol byť peckou medzi zuby.

Podľa slov tvorcov hry sa máme tešiť na nové skilly, nové údery pre bojovníkov, nové kúzla pre kúzelníkov, nové príšerky, nové povolania… a mnoho ďalších maličkostí, ktoré by nám mali vytvoriť výborne hrateľný celok zložený z výborne fungujúcich maličkostí. Konečne by mal byť do hry zakonponovaný príbeh v podobe dlhej kampane. Obtiažnosť nového sveta bude na priemernej úrovni, tak sa nemusia slabší hráči obávať, že by si na tomto datadisku vylámali zuby. Je trošku škoda, že sa nezdvihol strop úrovne vašeho hrdinu a tak sa budete musieť uspokojiť s postavičkou na 20 levely, ale s vylepšenými a hlavne novými vlastnosťami. Dizajn celého sveta padá do kompetencie FloodGate, tým pádom môžeme očakávať nádherné scenérie, ktoré by nás mali prekvapiť nielen svojim spracovaním ale aj svojou architektúrou.

Či sa to všetko naplní podľa snov Bioware, respektíve bývalého Looking Glass Studios sa dozvieme začiatkom leta tohto roku.