Tropico 2: The Pirate Cove - pirátska nadvláda v ostrovnej RTS

7. mar 2003 o 15:36 Ján Kordoš

Real-time stratégie typu Tropico majú v sebe magnet a priťahujú hráčov z celého sveta. Pohodové hranie, ktorému nechýba zábava sa dnes vyvažuje zlatom. A to išlo len o správu ostrova, uloženého kdesi v Karibiku. Komplexnosť hry ohúrila skoro každého hráča, množstvo gejmerov mu aj prepadlo. Mohli ste si robiť čokoľvek s vašim ostrovom, pokiaľ ste boli zvolený za jeho prezidenta. Pokračovania Tropica sa ujala firma Frog City Software, ktorý sa nám predstavili kvalitným Imperialismom a jeho priemerným pokračovaním. Svoje pôsobenie uzavreli prepadákom Trade Empires. Dúfam, že táto klesajúca tendencia neovplyvní kvalitu Tropica, lebo pokaziť tento námet by už bolo moc aj na mňa.

V Tropico 2 vymeníme kreslo El Presidenta za kreslo El Piráta. Nemusíte sa obávať, že by ste prišli o správu ostrova, len obyvateľstvo sa bude skladať väčšinou z prechlastaných pirátov. Udržať túto zberbu pohromade a v dobrej nálade vám zaberie množstvo času, ale tie peniaze vo vašom vrecku za to stoja. Aj keď sa nám ponúka ovládanie lodičiek, k ničomu takému nepríde, lebo by ste sa v tom celom mohli stratiť – budete mať dosť problémov s udržiavaním ostrova v chode. Na ostrove budete staviať budovy, v ktorých budú vaše ratolesti spávať, stravovať sa a baviť – jednoducho im musíte vytvoriť druhý domov. No a to nebude také ľahké, lebo každá postava bude jedna osobnosť a bude chcieť niečo iné. Vašou ďalšou úlohou bude postaviť loď, ktorou budete oberať iné lode o ich bohatstvo. Zaoberať sa budete aj celkovou architektúrou lode a navrhnutím systémov zbrojenia. Ak už budete mať svoju loďku, treba do nej naverbovať správnych ľudí a hurá za pokladmi.

O hre by sa dalo napísať ešte zopár odstavčekov, ale bolo by to nosením dreva do lesa, lebo Tropico 2: The Pirate Cove tu je čo nevidieť, konkrétne v apríli. Ak sa vyskytne demo, poskytneme vám komplexnejšie informácie, ale jedno je isté – znovu sa neotrhneme od monitorov a budeme sa kráľovsky baviť.