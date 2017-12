Sieť GSM je o rok staršia ako prvý mobil

6. mar 2003 o 9:10 Marián Pavel - SME online, zdroj štatistík: Cellular Online - www.cellular.co.za a GSM World

Dnešná sieť GSM, ktorú bežne používame sa zrodila o rok skôr, ako prvý mobil od Motoroly.

V roku 1982 spoločnosti Nordic Telecom a Netherlands PTT navrhli európskej organizácii Conference of European Post and Telecommunications vývoj digitálneho bezdrôtového štandardu.

V roku 1986 padlo rozhodnutie, aké technológie prenosu sa budú v sieti GSM používať.

O rok neskôr 13 operátorov podpísalo Chartu GSM o spustení siete do roku 1991. V roku 1989 Európsky inštitút pre štandardy (ETSI) definoval GSM ako medzinárodne akceptovaný štandard pre digitálne bezdrôtové telefonovanie.

Už v roku 1990 sa uskutočnil prvý svetový kongres GSM – zúčastnilo sa na ňom 650 účastníkov.

Prvú skutočne fungujúcu GSM sieť spustil v roku 1992 fínsky operátor Radiolinja. Už v roku 1993 fungoval roaming medzi viacerými európskymi operátormi.

V roku 1995 sa na svetovom kongrese GSM zúčastnilo už 1400 spoločností a operátorov. V tom istom roku Nokia predstavila na veľtrhu Telecom v Ženeve prenos dát cez GSM rýchlosťou 33,6 kbps. Predplatené karty sa v sieti GSM začali prvý raz predávať v roku 1996.

V sieti GSM začali prudko narastať užívatelia – len v roku 1999 ich bolo 125 miliónov. V tom istom roku sa začali testovať nové štandardy – GPRS a WAP. Vývojári tiež definovali špecifikáciu Bluetooth v1.0.

V roku 2000 bolo na celom svete 480 miliónov užívateľov siete GSM.

Nuž a koľko užívateľov má GSM dnes? Pripravili sme pre vás zaujímavý prehľad.

Množstvo všetkých užívateľov mobilných sietí: 1,3 miliardy

Užívatelia analógových sietí: 34 miliónov

Počet užívateľov v sieti GSM: 793 miliónov

Počet užívateľov mobilnej siete v USA: 140 miliónov

Počet užívateľov v sieti CDMA: 159 miliónov

Počet užívateľov v sieti CDMA2000: 30 miliónov

Počet užívateľov v sieti TDMA: 120 miliónov

Počet užívateľov mobilnej siete v Európe: 320 miliónov

Počet užívateľov mobilnej siete v Afrike: 48 miliónov

Počet užívateľov 3G sietí: 130 miliónov

Penetrácia mobilov v Európe: 70.2%

Počet odoslaných SMS v roku 2002: 366 miliárd

Krajina s najväčším počtom mobilných užívateľov: Čína (200 miliónov)

Krajina s najväčším počtom užívateľov v sieti GSM: Čína (130 miliónov)

Krajina s najväčším počtom odoslaných SMS: Filipíny

Najväčší mobilný operátor v Európe: T-Mobile

Najväčší mobilný operátor v Ázii: Unicom

Najväčší mobilný operátor v Afrike: Vodacom

Najväčší mobilný operátor v Japonsku: DoCoMo

Najväčší predajci mobilov: Nokia, Motorola, Ericsson

Najväčší poskytovatelia infraštruktúry: Ericsson, Nortel, Nokia

Počet krajín so sieťou GSM: 190

Počet GPRS sietí vo svete: 120

Podiel GSM na všetkých sieťach: 74%