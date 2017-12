James Watson chce liečiť hlúposť a „vyrábať“ krásne dievčatá

Ak je človek hlúpy, zrejme je chorý. Povedal to James Watson, ktorý spolu s Francisom Crickom pred päťdesiatimi rokmi objavil štruktúru DNA a otvoril tak dvere modernému biologickému výskumu. V roku 1962 získali za svoj objav Nobelovu cenu. Dnes je Watson

5. mar 2003 o 22:30

James Dewey Watson (vpravo) o mesiac oslávi 75 rokov, hlavu má však stále plnú nových nápadov. FOTO - ARCHÍV

riaditeľom Cold Spring Harbor Laboratory v New Yorku.

Watson, ktorý o mesiac oslávi sedemdesiate piate narodeniny, je ústrednou postavou dokumentárneho seriálu nazvaného DNA. V sobotu ho začne vysielať britská televízna stanica Channel 4. Watson v ňom zastáva stanovisko, že nízka inteligencia asi desiatich percent populácie je niečo na spôsob dedičnej choroby. Molekulárni biológovia preto musia hľadať cesty, ako ju s použitím génových metód poraziť. Okrem toho Watson vyhlásil, že vedci by mohli ovplyvniť napríklad aj gény, ovplyvňujúce fyzický vzhľad človeka.

„Ľudia tvrdia, že by bolo hrozné, keby všetky dievčatá boli krásne. Ja si naopak myslím, že by to bolo fantastické.“

Nicolas Rose, odborník na bioetiku z London School of Economics však tvrdí, že genetické inženierstvo nemá v týchto prípadoch šancu na úspech. Ako povedal pre New Scientist, ide o komplex problémov, kde sa zlievajú vrodené vlastnosti človeka s vplyvom prostredia. Watsonove tvrdenia označil za provokáciu, ktorá je preňho vraj charakteristická.

Genetik Steve Jones z University College v Londýne považuje návrh ovplyvňovať fyzický vzhľad za bláznovstvo, pretože vnímanie krásy je veľmi subjektívne. Snahy hľadať cesty zvýšenia IQ sú podľa Jonesa o niečo menej hlúpe, ak ich však postavíte z hlavy na nohy a budete sa zaujímať najmä o to, ako liečiť vrodené choroby.

„Watson rád znepokojuje, o tom niet pochýb, ale nie je to blázon,“ dodal Jones.

Producent seriálu o DNA David Dugan sa nazdáva, že Watsonove názory na možnosť liečby vrodených porúch inteligencie ovplyvnila aj jeho vlastná skúsenosť. Jeden z Watsonových synov má duševnú poruchu, ktorá sa ponáša na schizofréniu. (ač)