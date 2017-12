OBLOHA V MARCI

Večer sa po zotmení začína pekným pohľadom na skupinu nápadných súhvezdí na juhu: Veľký pes, Malý pes, Blíženci, Povozník, Býk a Orión tvoria výnimočné zoskupenie jasných hviezd. Dá sa nájsť i Jednorožec a z južnej oblohy presahujúca Korma i Kompas - ...

5. mar 2003 o 22:30 ŠTEFAN GAJDOŠ

Na východe svieti oranžový Arktur, najjasnejšia hviezda súhvezdia Pastier. Pod jeho ochranou vychádzajú Váhy (bližšie k juhu), Hlava hada, otvorený prstenec Severnej koruny, postava Herkula s lichobežníkovou hruďou. Kým sa Perzeus s Kasiopejou pretláčajú nízko nad severným až severovýchodným obzorom, Cefeus, Lýra a Labuť už stúpajú na východe. Nadránom obzor od juhu na východ lemujú Škorpión, Hadonos, Chvost hada, Delfín, Orol, Štít. Ranostaji môžu zbadať aj prvé hviezdy súhvezdí, ktoré večer videli zapadať: Pegas i Andromédu.

Ozdobou marcovej nočnej oblohy bude jasná dvojica planét Jupiter a Saturn, ku ktorej možno podmienečne prirátať aj rannú Venušu. Jupiter (v Rakovi) so Saturnom (Býk) sú od večera nápadnými objektmi, darí sa im to aj uprostred jasných súhvezdí. Jupiter bude okrem štvorice svojich jasných mesiacov zaujímavý aj polohou v blízkosti otvorenej hviezdokopy M 44 Praesepe (Jasličky). Saturn bude k dispozícii kratšie, pretože zapadne už o dve hodiny po polnoci. Venuša v súhvezdí Kozorožca stráca svoju priaznivú polohu, ale vďaka vysokej jasnosti ju za svitania zbadáme stále nižšie nad juhovýchodným obzorom. Pokochajme sa ňou, kým je čas, pretože do polovice novembra ju tak ľahko neuvidíme. Viditeľnosť červenej planéty je mierne lepšia, Mars v súhvezdí Strelca zastihneme ráno na juhojuhovýchode.

Pozorovanie ďalších dvoch planét (Urán, Neptún) by sme za normálnych okolností neodporúčali, pretože sú na hranici viditeľnosti voľným okom alebo za ňou, preto treba poznať ich presnú polohu. No v tomto mesiaci nastanú dve priaznivé konštelácie s Venušou, ktorá pri vyhľadaní málo jasných planét poslúži ako orientačný bod. Tá popoludní 28. marca prejde tesne (3 oblúkové minúty) nad Uránom. Vzájomná zdanlivá rýchlosť planét nie je taká veľká, aby sme pri Venuši nemohli binokulárom hľadať Urán ráno pred konjunkciou alebo trebárs aj nasledujúce ráno. Neptún bude v podobnej situácii už 12. marca večer. Venuša sa k nemu priblíži na 0,2°. Ráno, keď obe planéty vyjdú, bude Venuša trocha ďalej, ale ešte stále vo vzdialenosti vhodnej na nájdenie Neptúna. V oboch prípadoch pozorovanie za svitania nebude ľahké. Odporúčame ho len naozaj nadšeným fanatikom s potrebnou výbavou. Pluto vychádzajúce po polnoci je už objektom pre inú kategóriu ďalekohľadov.

Astronomická jar sa oficiálne ohlási 21. marca prvým jarným dňom. Koncom mesiaca sa musíme pripraviť na ďalšiu zmenu: stredoeurópsky čas sa 30. marca (v nedeľu) nadránom (o 02.00 SEČ) posunom o hodinu vpred zmení na letný stredoeurópsky čas.