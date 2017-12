Ako sa v praxi šifruje s programom PGP

Základnou podmienkou pre používanie PGP je obstarať si príslušný program a nainštalovať ho. Ak vám je už aspoň približne jasné, ako PGP funguje, jeho používanie by malo byť bezproblémové.

5. mar 2003 o 22:30 PETER VALACH, prvapomoc@sme.sk

Kde sa dá PGP získať?

PGP vzniklo ako voľne šíriteľný program, neskôr sa objavila aj komerčná verzia. Vystriedalo niekoľko majiteľov, aktuálnym je PGP, Inc. Táto firma ponúka komerčné verzie PGP, ako i funkčne obmedzenú freeware (bezplatnú) verziu pre osobné použitie. Podporuje všetky verzie Windows a Mac OS, PGP sa dokáže integrovať aj do programov balíka Microsoft Office a najznámejších klientov elektronickej pošty. Stránka programu je www.pgp.com.

Ako to už v takýchto prípadoch býva, existuje aj implementácia PGP vo forme slobodného softvéru (free software). Má názov GPG (GNU Privacy Guard) a nájdete ju na stránke www.gnupg.org. Je to iba program pre príkazový riadok, ale existuje už niekoľko jeho grafických nadstavieb, v rôznom štádiu vývoja.

Ako šifrovať elektronickú poštu?

Ak používate niektorý z podporovaných klientov elektronickej pošty (v prostredí Windows sú to Microsoft Exchange, Outlook, Outlook Express a Eudora) alebo klienta priamo obsahujúceho podporu PGP (napríklad The Bat!), celé šifrovanie sa redukuje na klikanie na ikony, ktoré sa vám do poštového programu pridajú. Samozrejme, pri komunikácii musíte mať verejné kľúče svojich partnerov a oni musia mať váš.

Ak máte freeware verziu PGP, alebo používate nepodporovaný program na elektronickú poštu, musíte najprv celý text vložiť do schránky (clipboard) alebo do nejakého súboru na disk, ktorý následne zašifrujete, alebo dešifrujete a vložíte späť do programu.

Ako postupovať pri šifrovaní cez schránku?

1. Napíšte správu vo vašom programe ako vždy, ale na konci ju namiesto odoslania skopírujete do schránky - to znamená že ju celú označíte (napríklad pomocou Ctrl-A) a dáte kopírovať do schránky (napríklad cez Ctrl-C).

2. Kliknite na ikonku PGP (v tvare zámky) na lište vedľa hodín pravým tlačidlom a z menu vyberte „Clipboard“ a následne „Encrypt and sign“. PGP si vypýta vaše heslo.

3. Vráťte sa do poštového programu, celý text vymažte (napríklad označením a stlačením Delete) a vložte už zašifrovaný obsah schránky (stlačením Ctrl-V). Vložený text sa bude začínať „BEGIN PGP MESSAGE“ a pokračovať riadkami „nezmyselných“ písmen.

4. Takto upravený e-mail odošlite.

Ako si prečítam zašifrovaný text cez schránku?

Postup je presne taký istý ako pri šifrovaní, ibaže v menu Clipboard vyberte Decrypt and verify. Po zadaní hesla sa dešifrovaný text správy zobrazí v osobitnom okne.

O dva týždne: Odpovede na vaše otázky k PGP