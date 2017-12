Prichádza internet cez káblovú televíziu

5. mar 2003 o 22:30 Tomáš Bella

V celej Európe si môžu domácnosti vybrať medzi dvoma spôsobmi vysokorýchlostného pripojenia na internet: cez telefónnu linku prostredníctvom ADSL alebo cez rozvody káblovej televízie. Na Slovensku zatiaľ ADSL vôbec nefunguje a cez káblovú televíziu môžu surfovať len obyvatelia jedného košického sídliska. Už koncom roka by však mala byť aspoň vo veľkých mestách situácia radikálne odlišná. Najväčší prevádzkovateľ káblovej televízie UPC totiž zrejme už o niekoľko týždňov spustí pod značkou Chello testovaciu prevádzku internetu cez káblovú televíziu v snahe predbehnúť Slovenské telekomunikácie a ich projekt ADSL.

Najskôr veľké mestá

Vstup značky Chello na slovenský trh ešte nebol oficiálne oznámený a predstavitelia UPC sú pri informovaní o plánoch zatiaľ veľmi opatrní. „Nechceme vyvolať prehnané očakávania - služba totiž nebude dostupná okamžite pre všetkých,“ povedal nám hovorca spoločnosti Stanislav Šaling. Podobne ako ADSL, aj internet cez káblovú televíziu vyžaduje značné investície do infraštruktúry operátora a zavádzať sa tak bude najskôr vo veľkých mestách. Momentálne je už technicky pripravené spustenie služby v bratislavskom Starom Meste, kde by sa mala skúšobná prevádzka začať zrejme v apríli. Podľa konateľa UPC Slovensko Martina Maťašeje by mali nasledovať Petržalka, Dlhé diely, Lamač a ostatné bratislavské časti, ďalej sa budú zrejme pripájať Košice, Banská Bystrica, Žilina a Trnava.

Časový harmonogram ešte nie je známy - rýchlosť rozširovania internetu cez káblovú televíziu bude čiastočne závisieť od postoja miestnych úradov (nutné sú povolenia pre rozkopávky ulíc), najmä však od reakcií zákazníkov a ich dopytu po službe. Dá sa predpokladať, že vo väčšom rozsahu by mal internet cez káblovú televíziu začať fungovať koncom leta alebo na jeseň.

Ako pre SME povedal Martin Maťašeje, firma vopred nestanoví žiadnu hranicu veľkosti mesta, v ktorom sa jej ešte vyplatí investícia do káblovej siete umožňujúca prenos internetu. „Zavádzanie internetu v mestách s menej ako 50-tisíc obyvateľmi si však viem momentálne ťažko predstaviť,“ povedal Maťašeje.

Výhodnejšie ako ADSL?

UPC začalo pod značkou Chello ponúkať internet cez káblovú televíziu už v roku 1996 v Rakúsku a dnes je so 700-tisíc zákazníkmi najväčším káblovým internetovým providerom v Európe. Už viac ako dva roky pôsobí aj v Maďarsku a Poľsku, aj plány na zavedenie internetu na Slovensko boli ohlásené už pred niekoľkými rokmi. V čase medializovaného konfliktu UPC s Protimonopolným úradom však od nich spoločnosť odstúpila a aj teraz jej šéf upozorňuje, že je ťažké stanoviť presné plány na zavedenie internetu, keďže spoločnosť nevie, „čo ju na tomto trhu ešte môže postretnúť“.

Predstavitelia UPC zatiaľ odmietli špekulovať o cenách a podmienkach internetového pripojenia. Dá sa však predpokladať, že sa nebudú výrazne líšiť od cien Chella v Maďarsku a Poľsku. Znamená to, že za pripojenie rýchlosťou 512 kilobitov za sekundu (spätný smer 128 kb/s) by mohli zákazníci zaplatiť okolo 1600 korún mesačne. Takáto rýchlosť pritom už bez problémov umožňuje napríklad aj prenos videa cez internet a stačila by aj pre pripojenie stredne veľkej firmy. Pripojenie cez káblovú televíziu je časovo neobmedzené a používateľ okrem mesačného paušálu neplatí žiadne ďalšie poplatky. Napríklad v Poľsku je súčasťou internetového balíka aj e-mailová schránka s veľkosťou 10 megabajtov a rovnako veľký priestor pre webovú stránku.

Používatelia si zrejme nebudú musieť predplatiť programy káblovej televízie, ak budú chcieť surfovať cez Chello. Je však pravdepodobné, že pri objednaní pripojenia na internet bude môcť zákazník získať napríklad bezplatný prístup k niektorému z platených televíznych kanálov.

Šéf slovenskej UPC pre SME potvrdil, že Chello by malo priamo konkurovať technológii ADSL od Slovenských telekomunikácií - tie termín jej spustenia ešte stále neohlásili. „Bude to boj o zákazníka a bude to určite aj cenová vojna,“ povedal Maťašeje. Zároveň potvrdil, že priamy súboj sa odohrá aj v rýchlosti zavádzania týchto technológií. „Určite sa budeme aj pokúšať prísť s káblovým internetom do miest, v ktorých dnes pôsobíme, skôr, ako technológia ADSL,“ potvrdil Martin Maťašeje.

