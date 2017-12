Tom Clancy’s Rainbow Six: Raven Shield – elitné policajné jednotky opäť zasahujú

Tom Clancy je v kurze. Milióny predaných knižiek, niekoľko hollywoodskych trhákov a teraz ešte aj hry. Vždy s obrovským úspechom. Dokazuje to hyperúspešný Splinter Cell z posledných dní, ale aj séria Rainbow Six, ktorá po dvoch plnohodnotných hrá

5. mar 2003 o 13:07 Juraj Chrappa

Tretí diel taktickej FPSky elitných policajných jednotiek Rainbow vyvíjaný v spolupráci montrealského štúdia Ubisoftu a Redstorm Entertainment (pôvodní autori Rainbow Six série), okrem úplne nového Clancyho príbehu prináša množstvo noviniek hodných tretieho pokračovania slávnej série. Podobne ako Splinter Cell aj Six 3 beží na perfektnom Unreal Warfare engine. dokázal maximálne využiť všetky jeho výhody a hráčom ponúkol vizuálne hody s fantastickými svetelnými efektami. Raven Shield snáď tento úspech zopakuje. Ak si prezriete screenshoty, zistíte, že má na to všetky predpoklady.

Napínavý príbeh je rozprávaný cez 15 singleplayerových misií odovajúcich sa po celom svete. Ako správna elitná policajná jednotka odhaľujete a eliminujete tých najhorších zločincov sveta. Na dramatické udalosti nebude v nebezpečných operáciach núdza. Odhalíte napríklad skladisko biologických zbraní alebo (snáď) zastavíte ozbrojený gang terorizujúci londýnsku banku.

Ďalšie novinky sa týkajú "prekopaného" ovládania a množstva nových pohybov. Môžete si kľaknúť, plaziť sa bo vykúkať spoza rohu. Po prvýkrát v tejto first-person sérii uvidíte v tomto pohľade svo zbrane. Štandardne sa dočkáte mnohých multiplayerových módov, ktoré sú pre ten typ hry ako stvorené.

Ďalší ambiciózny ho titul a zároveň sľubne vyzerúce tretie kračovanie námej série. Čo viac by sme si mohli želať? Hra by a mala objaiť na trhu koncom marc.