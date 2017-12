8. Víkend s Linuxom (LUGCON)

Linux si za dobu svojej existencie získal obrovské množstvo priaznivcov - profesionálov, laikov, aj obyčajných užívatelov.

5. mar 2003 o 0:00

Po celom svete existujú neziskové organizácie združujúce užívatelov operačného systému Linux. Nazývajú sa LUG, čo je skratka z Linux User Group. V každom štáte, kde sa Linux ujal existuje takáto organizácia. V Poľsku je to PLUG, v Čechách je to CZLUG a na Slovensku sa táto organizácia nazýva SKLUG.

Slovenské združenie používatelov Linuxu bolo založené nadšenými študentami v roku 1998. Za hlavné ciele si táto organizácia kladie združovanie priaznivcov Linuxu, poriadanie rôznych odborných akcií a podporovanie projektov prispievajúcich k rozvoju Linuxu.

Medzi najvýznamnejšie aktivity SKLUGu patrí usporadúvanie Lugconov. Jedná sa o konferenciu trvajúcu dva dni, na ktorej bývajú prezentované horúce novinky zo sveta IT, možnosti nasadenia systému Linux v praxi, programátorské jazyky a dalšie zaujímavé témy. Prednášky na Lugcone sú pre návštevníkov prínosnom a inšpiráciou pre ich daľšiu prácu. Účastníci konferencie majú možnost diskutovať o IT problémoch s profesionálmi a zoznámiť sa s novými ľuďmi.

Lugcon, inak nazývaný aj ako Víkend s Linuxom, sa usporadúva dva krát do roka. A to na jar a na jeseň v jednom zo Slovenských miest. Doterajšie Lugcony sa odohrávali v Bratislave, Košiciach, Zvolene a Žiline. Počet účastníkov sa pohyboval v rozmedzí od 250 do 400 návštevníkov. Okrem domácich odborníkov sa konferenciách SKLUGu zúčastňili aj zahraničný odborníci - najväčšie zastúpenie mala Česká republika.

V poradí už 8. Lugcon sa bude odohrávať v dňoch 29. - 30. marca v Košiciach na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Prednášky Víkendu s Linuxom budú rozdelené do dvoch paralelne bežiacich blokov, takže účastník si bude môcť vybrať, ktorá z tém ho viac zaujíma. Prednášky budú pokrývať široké tématické oblasti: bezpečnosť počítačov na sieti, programovanie a vývoj aplikácii s využitím jazyka Java a C++, konfigurácia webového servera s podporou jazyka Perl, vzťah komercie a open source softvéru, padne zopár slov aj o jazyku Java a využívaní XML technológií a rôzne iné.

Ak ste priaznivcom Linuxu, prípadne sa o ňom chcete dozvediet viac, tak potom je práve pre Vás určená akcia Víkend s Linuxom. Okrem užitočných informácii budete môcť získať nové distribúcie Linuxu, tričká a knihy. Podrobné informácie o akcii nájdete na stránke http://www.sklug.sk/lugcon8. Ak sa plánujete zúčastniť akcie, tak sa môžete zdarma zaregistrovať na stránke http://www.sklug.sk/lugcon.

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom, ktorí podporili toto podujatie.