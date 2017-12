Championship Manager 4 - v novom kabáte

Tento rok nevyšlo pokračovanie známeho futbalového manažéra Championship Manager. Fanúšikovia (a fanúšičky) však nemusia byť smutní, čoskoro sa dočkajú pokračovania, a to nie hocijakého, ale rovno označeného číslom 4.

5. mar 2003 o 11:07 Martin Čulen

V posledných rokoch sa stalo zvykom, že Sports Interactive vydávali len akési updaty tejto hry, ktoré sa samozrejme predávali za plnú cenu. Predtým výborná hra začala pomaly, ale iste zaostávať, hlavne po multimediálnej stránke. Sám zastávam názor, že grafika alebo zvuk nie sú pri tomto type hry až také dôležité, ale starý dobrý Championship Manager mal engine ešte z u 1997 (!!!). Takisto, aj po hernej stránke, kde kedysi bezkonkurenčne kraľoval, sa na neho začali doťahovať súperi. A tak si autori povedali, že už si nebudú iba prihrievať kašu updatami databázy hráčov.

Akú zmenu si všimnete? Jednoznačne grafiku. Stačí sa pozrieť na obrázky, ktoré by sa tu niekde mali povaľovať. Dokonca tento look nie je konečný, je tu totižto možnosť tvorby skinov a vo finálnej verzii bude pravdepodobne editor na ich tvorbu le nesľubujem to, radšej si prečítajte recenziu). Týmto parametrom sa Championship Manager 4 vyrovná konkurenčným manažérom, aspoň čo sa kvality grafiky v menu týka.

Výzor hry priamo pri zápasoch sa aj zmenil aj nezmenil... Nezmenil sa, pretože opäť sledujete zápas v textovom režime a na obrazovke sa vám vypisujú správy zo zápasu. Zmenil sa preto, lebo je tu možnosť zapnúť si tzv. highlighty, ktoré určite poznáte z podobných hier. Na rozdiel od nich (pri konkurencii naskočí 3D mód), tu sledujete tieto dôležité momenty len v 2D pohľade. Svojich hráčov vidíte ako maličké guľôčky naháňajúce ďalšiu, inou farbou vyplnenú, o trochu menšiu guľôčku... Chvíľu som sa cítil ako na streche San Sira v Miláne ;-} pohľad je celkom prehľadný, krásne vidieť, keď sa lopta oblúčikom zakrúti do siete a všimnete si veľa podobných detailov, na ktoré by ste v 3D móde potrebovali niekoľko kamier.

Dosť bolo o grafickom výzore hry, teraz načrtnem zmeny v hernom systéme. Dúfam, že sa niektorí čitatelia nezľaknú, keď sa dozvedia o detailných možnostiach v Championship Manager 4. Oproti predchádzajúcim dielom vás čaká ešte viac štatistík, ešte viac možnosti ovplyvniť dianie v tomto futbalovom svete. Môžete lepšie komunikovať s médiami, dozvedieť sa viac o hráčoch.

Takáto prehnaná komplexnosť môže niektorých hráčov odradiť, pre slabšie povahy je tu dobrá správa. V Championship Manager 4 už nie je nutnosťou starať sa o každú drobnosť. Väčšinu otravných povinností môžete nechať na starosť svojmu asistentovi. Napr. to platí aj pre výber hráčov na nadchádzajúci zápas. Takto veľmi výrazným spôsobom môže urýchliť hra a odohra celej sezóny vám už nemusí trvať týždeň.

Dúfam že ste si z tohto preview urobili aký-taký obraz o Manager 4. Ak máte ďalšie otázky, môžem vás odporučiť na Beta verziu dema k tejto hre, krá je voľne dostupná na stránkach www.sigmes.com.