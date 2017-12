Štát Texas dá desať miliónov dolárov na výskum kravského genómu

5. mar 2003 o 10:52 © TASR 2003

Washington 5. marca (TASR) - Štát Texas sa rozhodol venovať desať miliónov dolárov na výskum genómu dobytka, informoval dnes americký Národný inštitút zdravia (NIH).

Ďalších 15 miliónov je teraz potrebných na zabezpečenie projektu.

Projekt výskumu kravského genómu by mal priniesť úžitok najme pre biológiu a poľnohospodárstvo. Celý projekt vyjde na 50 miliónov dolárov.

Národný výskumný inštitút pre výskum ľudského genómu, ktorý je súčasťou NIH, plánuje zaplatiť polovicu výdavkov na projekt pod podmienku, že sa vyzbiera aj druhá polovica vo výške 25 miliónov dolárov.

S čiastkou prisľúbenou Texasom je potrebné získať už len 15 miliónov. Texas bude sľúbený sumu vyplácať v priebehu troch rokov.

Sekvenčná analýza zdokumentuje každý z miliárd párov génov v kravskej DNA. Urobia ju na Baylor College of Medicine v Houstone a Texas A&M University. Vedci dúfajú, že sa im podarí peniaze zohnať do začiatku sekvencovania v septembri.

Sekvencovanie kravského genómu umožní vedcom identifikovať funkcie génov dobytka. Tieto informácie sa potom využijú pri chove dobytka: pomôžu napríklad pri výbere zdravších, proti chorobám odolnejších jedincov, ktoré by nemuseli brať toľko antibiotík.