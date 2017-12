Easy možno dobiť aj v Tipose

Zákazníci EuroTelu s predplatenou kartou EASY si môžu od 24. februára 2003 dobíjať kredit aj prostredníctvom viac ako 500 predajných miest TIPOSu.

1. mar 2003 o 8:30

Zákazník tak môže jednoducho a rýchlo dobiť EASY kartu ľubovoľnou čiastkou od 200 do 4990 Sk. Pri tomto spôsobe dobíjania kreditu získavajú EASY zákazníci aj bonusový kredit navyše.

Služba Dobíjanie EASY cez TIPOS umožní v blízkej dobe realizovať dobíjanie karty EASY prostredníctvom siete 1350 on-line terminálov prevádzkovaných spoločnosťou Tipos,a.s. Zákazníkom EASY sa tak výraznene rozšíri počet miest, kde si môžu dobiť svoj kredit. Dobíjanie cez Tipos je jednoduché. Nie je potrebné podpisovať žiadnu zmluvu alebo dodatok s EuroTelom, ani si službu aktivovať. Možno ju používať automaticky. Pri návšteve predajných miest TIPOSu stačí vyplniť dobíjací tiket, zaplatiť v hotovosti a do troch minút je kredit dobitý.

AKO na to?

V predajnom mieste Tiposu vyznačí zákazník na tikete sumu, ktorou chce dobiť EASY kartu, telefónne číslo dobíjanej EASY karty a v prípade záujmu aj ďalšie telefónne číslo, na ktoré si želá doručiť SMS správu potvrdzujúcu dobitie. Kredit mu bude dobitý do niekoľkých minút. V prípade, ak zákazník po obdržaní Potvrdenia zistí, že dobitie nebolo realizované v súlade s jeho požiadavkou, (chybné telefónne číslo, nesprávna suma a pod.) môže transakciu do 3 minút od prijatia požiadavky terminálom stornovať. Pri každom dobití už od 200 Sk získava zákazník na svoju EASY kartu kredit navyše (viď tabuľka).

Schéma uvádzacích bonusov po dobu prvých troch mesiacov

200 - 290 SKK 5 %

300 - 490 SKK 6 %

500 - 690 SKK 7 %

700 - 990 SKK 10 %

1 000 - 1 990 SKK 12 %

2 000 - 2 990 SKK 15 %

3 000 – 4 990 SKK 20 %