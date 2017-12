Vlaňajšia čistá strata Deutsche Telekom v sume 25,2 mld. EUR bude najvyššia v histórii Nemecka

Frankfurt nad Mohanom 4. marca (TASR) - Telekomunikačný gigant Deutsche Telekom (DT) AG za minulý rok dosiahne najvyššiu čistú stratu v histórii nemeckých ...

4. mar 2003 o 15:55 © TASR 2003

Frankfurt nad Mohanom 4. marca (TASR) - Telekomunikačný gigant Deutsche Telekom (DT) AG za minulý rok dosiahne najvyššiu čistú stratu v histórii nemeckých podnikov. Ako odhadujú analytici agentúry Reuters, celoročná čistá strata dosiahne zhruba 25,2 miliardy EUR v dôsledku odpisov v hodnote 19,3 miliardy EUR.

Zisk pred zaplatením daní, úrokov, odpisov a amortizácie (EBITDA) v štvrtom štvrťroku podľa nich medziročne stúpol o 12 % na 4,236 miliardy EUR. Analytici ďalej konštatujú, že najväčšia telekomunikačná firma v Európe úspešne napreduje v znižovaní dlhu a zvyšovaní hrubého zisku. DT sa zaviazal, že do konca tohto roka zníži dlh zo 64 na 53 až 50 miliárd EUR. Podrobné hospodárske výsledky firma zverejní 10. marca.

Podľa dnešného vydania denníka The Financial Times DT úspešne napreduje aj s predajom 15 % akcií ruského mobilného operátora MTS. Vedenie DT verí, že o niekoľko týždňov podpíše dohodu za 500 miliónov EUR. Desať percent akcií by mala získať ruská investičná skupina Sistema. Ďalších 5 % DT predá pravdepodobne na burze cenných papierov, čím sa jeho podiel zníži 25 %. Do konca roka má Deutsche Telekom predať aktíva v hodnote 6,5 až 8,5 miliardy EUR.

(1 EUR = 41,911 SKK)