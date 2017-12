Stoosemdesiat miliónov dolárov za akcie Globtelu má byť na účtoch v SR 24. júla

Bratislava 19.júla (TASR) - Predstavenstvo a. s. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dnes informovalo ministra hospodárstva Ľubomíra Haracha o postupe pri predaji akcií Globtelu z portfólia SPP. Podľa hovorcu ministra Petra Benčurika za 36-% balík akcií Globtelu by mali SPP, a. s. Slovenské elektrárne (SE) a tri rozvodné energetické podniky (REP) dostať peniaze (spolu 180 miliónov USD) na účty v utorok 24. júla.

Konverzia týchto príjmov na domácom devízovom trhu výrazne posilní slovenskú korunu. Už samotné očakávania prílevu devíz po podpise zmluvy o predaji akcií zo 14. júna zhodnotilo korunu o niekoľko desiatok halierov.

Nadobúdateľom akcií 5 spomínaných slovenských energetických akcionárov v Globteli sa podľa zmluvy stane 10-členné konzorcium pod vedením American Investment Group (AIG) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Predstavitelia SPP dnes ministra informovali aj o zámere vytvoriť dcérsku spoločnosť, do ktorej ešte pred ukončením privatizácie podniku (do konca roka) prevedú jeho majetkové účasti nesúvisiace s plynárenstvom. Realizácii tohto kroka do 1. júla 2001 SPP bránila jeho právna forma š. p. Dcéra SPP by mala spravovať neperspektívne podiely podniku asi v 10 firmách, ktoré sú určené na predaj. Ide napríklad o účasť v a. s. Slovenská kreditná banka, Bratislava, Priemyselná banka, Košice, Oravské ferozliatinárske závody, Istebné alebo s. r. o. Naftoprojekt, Poprad.

SPP ďalej informovalo Ľ. Haracha, že mimosúdne vysporiada svoju pohľadávku voči DMD Holding, a. s., Trenčín, vo výške 101 miliónov Sk.

Predstavenstvo podniku na rokovaní s ministrom opäť zdôraznilo význam výstavby plynovodu Jamal II z hľadiska diverzifikácie tranzitnej cesty, ako aj zvýšenia objemu tranzitu plynu v strednodobom horizonte. Podľa P. Benčurika by SPP mal v auguste rokovať s ďalšími potenciálnymi investormi o modeli financovania predmetnej stavby. Úsek plynovodu na Slovensku v hodnote asi 16,5 miliardy Sk sa bude stavať po definitívnom odsúhlasení trasy zo strany Poľska a mal by byť na Slovensku financovaný cez SPP formou úverov.

SPP ministra informovalo aj o finalizácii prác na novej kategorizácii odberateľských taríf pre maloodber a veľkoodber, ktorou by sa mala v auguste zaoberať Rada hospodárskej a sociálnej dohody (RHSD).

