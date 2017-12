Broadwayských hudobníkov majú nahradiť počítače

4. mar 2003 o 14:00 © TASR 2003

New York 4. marca (TASR) - Hudobníkov z broadwayských šou by mali čoskoro nahradiť počítače. Odbory hudobníkov preto vyzývajú na štrajk, ktorý by mohol viesť k zrušeniu väčšiny najväčších šou na Broadwayi. V centre problému je plán zredukovať počet hudobníkov v muzikáloch na sedem. Pôvodne ich v hudobnom predstavení účinkuje 24-26. Štrajk by sa mal začať vo štvrtok. Jed Bernstein, prezident Ligy amerických divadiel a producentov, vyhlásil, že podľa testov s nahratým orchestrom by počítače dokázali technicky nahradiť všetkých živých hudobníkov. Divadlá by tak ušetrili milióny dolárov. Redukciu počtu hudobníkov v orchestri na sedemčlenné divadelné telesá nazval kompromisom. Prezident Americkej federácie hudobníkov Bill Moriarity oznámil, že štrajk sa nebude týkať len straty zamestnania. Podľa neho Broadway stratí svoje čaro, ak sa hudba bude rinúť z reproduktorov počítačov. Odbory zastupujú 325 hudobníkov, ktorí hrajú v orchestroch v 19 muzikáloch. Platnosť kolektívnej zmluvy medzi producentmi a odbormi vypršala minulý týždeň.