Nový Prince of Persia vo vývoji!

3. mar 2003 o 15:30 Juraj Chrappa

Určite si všetci spomínate na princa z Perzie, hru ktorá svojho času, začiatkom devädesiatych rokov minulého storočia, ohurovala hráčov perfektnou grafikou a dokonalými animáciami. Po druhom a nepríliš úspešnom treťom diely ohlásil Ubisoft nové pokračovanie Prince of Persia s podtitulom The Sands of Time. O vývoj sa bude starať interné štúdio Ubisoft Montreal, ktoré je zodpovedné za hit posledných dní Tom Clancy's Splinter Cell (recenzia čoskoro). Z nového princa je zatiaľ k dispozícii len zopár obrázkov, aj keď nie je celkom jasné či sa jedná o screenshoty z enginu alebo len o konceptové materiály.

Zdroj:factornews.com