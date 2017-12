Fair Strike – protiteroristické „helikopotvory“

Dlho sme si nezahrali poriadnu akciu v najmodernejších helikoptérach sveta. Séria Comanche bola zatiaľ posledným príspevkom do žánru akčných simulátorov. Fair Strike by mohol byť zaújimavou alternatívou so širokou škálou modelov a možnosťou nasta

3. mar 2003 o 14:35 Juraj Chrappa

Fair Strike by sa dal charakterizovať buď ako akcia s prvkami simulátora alebo ako simulátor so silnými akčnými prvkami. To záleží najmä od vašeho výberu. Hra totiž umožňuje viť (ne)realitu od arkádovitej akcie až po tvrdú simuláciou všetkým čo k tomu patrí. Všetko ostatné však zostáva rovnaké – môžete zasadnúť do šestich do detailu spracovaných helikoptér, od Ka-50 Hokum cez Ah-64A Apache až po RAH-66 . Je len na vás, či dáte prednosť akčnosti na úkor reality alebo sa rozhodnete pre dokonalú (ale o to zložitejšiu) simuláciu boja v helikoptére.

Ak vás zaújima aj taký nepodstatný detail, že proti komu sa to vlastne bojuje, nemajte obavy, všetko sú to zlí teroristi. Likvidovať ich budete na štyroch problémových miestach glóbu – Karibik, Juhovýchodná Ázia, Východná Európa a Stredný východ. Takto je hra logicky rozdelená na štyri rôzne kampane. V každej musíte chrániť nevinné obyvateľstvo pred teroristickými hrozbami. A sa vám to podarilo, musíte zničiť stovky objektov vyvíjajúcich nekalú činnosť a ohrozujúce svetový mier...

Pred každou misiou máte možnosť vybrať si tú svoju „helikopotvoru“, navoliť si zbraňový arzenál a wingmanov. Tých môžete mať až dvoch a máte možnosť zadávať im príkazy. V jednej mii je vašim wingmanom dokonca torpéborec. Na pomoc vám občas príde delostrelectvo či už pozemné alebo námorníctvo.

je naplánovaný na jeseň tohto roku. Vývojarmi sú ruskí G5 Software, vydaateľom Buka Entertinment.