GROM - legendy, ďaleký východ a nacisti

3. mar 2003 o 10:51 Tomáš Koza

Pre priaznivcov RPG žánru je tu opäť niečo nové. Tentokrát tu máme soft RPG, plné akcie s pútavým príbehom a drsným hrdinom v hlavnej úlohe.

Do roly hlavného hrdinu autori obsadili plukovníka Groma, ktorý pochádza z Poľska. Po roku 1939, keď nacisti zavraždili jeho rodinu aj priateľov, cestuje náš hrdina spolu so svojím českým priateľom na Ďaleký východ. Grom chce na východe zabudnúť na minulosť, to ale nebude také jednoduché. Do Tibetu prichádzajú aj nacisti, aby podľa tamojších legiend našli zbraň s nepredstaviteľnou silou. Grom to, samozrejme, nemôže nechať tak a pokúsi sa v tom nacistom zabrániť. Grom je hrdina, ktorý najviac dôveruje sám sebe a všetko sa snaží riešiť po svojom. Celý príbeh je ladený trochu mysticky. Budete sa stretávať s tibetskými mýtmi, stretnete sa aj s legendárnym vládcom Tibetu.

Na svojej strastiplnej ceste budete prechádzať Tibetom a jeho okolím. Po ceste narazíte na množstvo malých problémov, ktoré budete musieť vyriešiť. Týchto questov nikdy nebudete mať viac ako jeden, dva. A sú prevažne krátke a jednoduché. Grom je hra plná dialógov, v ktorých sa vám vždy poodkryje časť príbehu. Väčšinu dialógov nemôžete ovplyvniť, sú tu aj také, v ktorých máte na výber niekoľko odpovedí a každá vedie k úplne inému záveru. Vhodným výberom odpovedí si môžete zlepšiť podmienky alebo sa vyhnúť súboju. Zaujímavým prvkom v hre je zjednávanie cien, ktoré sa podobá na akúsi kartovú hru. Na začiatku zjednávania si vyberiete karty, ktoré reprezentujú určité prejavy. Ako napríklad: vyhrážanie sa, urazený, neutrálny postoj alebo žobranie. Podľa toho, či kupujete, alebo predávate, začínate vy alebo obchodník. Obchodník sa nejako zatvári a vy musíte reagovať. Ak vyberiete dobrú reakciu, cena sa zlepší, ak nie, tak sa zhorší. Je to celkom fuška prísť na dobré kombinácie, ale potom je to v pohode.

Grom nie je jedinou postavou, ktorú budete môcť ovládať. Okrem jeho priateľa Petra, ktorý je, mimochodom, Čech, stretnete množstvo iných postáv všetkých národností. Vaši partneri budú občas prichádzať a občas odchádzať, ale Grom vždy zostane. Postavy sa môžu (ako v každom RPG) vyvíjať. Ich schopnosti sa zlepšujú používaním zbraní. Každá zbraň prestavuje jeden skill. Väčšina postáv sa v tomto veľmi nelíši a myslím, že až na jednu môžu mať všetci vo všetkých odboroch maximum. Ale verte, že dosiahnuť maximálnu úroveň nie je také jednoduché.

Ako som už v úvode hovoril, Grom je akčne ladený. Na každom kroku narazíte na nejakých tých yetiov, tibetských zbojníkov alebo nacistov. Boje prebiehajú v reálnom čase a sú dosť rýchle a dynamické. Našťastie si môžete hru kedykoľvek zastaviť, schladiť si hlavu a naplánovať ďalší postup. Na taktiku nie je veľmi veľa priestoru, keďže boje sú, ako som už hovoril, dosť rýchle. V bojoch budete využívať pestrú škálu zbraní. Od mečov cez pušky, samopaly až po granáty.

Veľmi zaujímavé sú arkádové vložky. Z času na čas narazíte na nejakú čiastkovú hru, v ktorej sa ukáže, ako dokážete ovládať myš. V súbojoch s bossmi alebo démonmi budete musieť využívať aj rozum. Nemusíte sa ale báť nejakého zasekávania, väčšinou sú všetky puzzle veľmi jednoduché.

Grafika: 8 / 10

Grom sa môže pochváliť celkom peknou a hlavne nenáročnou grafikou. Celý engine je zložený z dvoch častí. Postavy a prostredie. Postavy sú plne 3D a majú dobrú animáciu. Sú ladené trochu komicky, viete, čo myslím, veľké nohy, zvláštne výrazy tváre atď. Myslím, že to bol zámer autorov a celkom sa to do hry hodí. Druhá časť, teda okolité prostredie je 2D. Stačí, keď si spomeniete napríklad na Icewind Dale alebo Baldur's Gate a hneď budete vedieť, čo mám na mysli. Takmer vo všetkých lokáciách si môžete hru priblížiť alebo oddialiť. Pre približovanie asi nenájdete úžitok, ale také oddialenie sa bude hodiť pri plánovaní útokov. Napriek tomu, že je okolie len 2D, vyzerá viac než dobre a príjemne prekvapí. Čo ma na grafike prekvapilo, ba priam šokovalo, je fakt, že nemôžete nič nastavovať. Rozlíšenie, detaily, no skrátka nič.

Interface: 7 / 10

Interface hry je veľmi jednoduchý. Počas hry vám na obrazovke budú „zavadzať“ iba tváre vašich hrdinov. Keď kliknete na tvár, otvorí sa vám inventár. Tam si ďalej môžete pozrieť životopis hrdinu, prípadne nejaké dôležité poznámky týkajúce sa vašej strastiplnej cesty. Čo mi tu ale chýbalo, je tabuľka, kde by boli zapísané všetky vaše schopnosti a úroveň, na akej ich máte. Výšku skillu si môžete pozrieť len tak, že si vyberiete zbraň, čo je dosť nepraktické. Celá hra sa dá pohodlne ovládať pomocou myšky. Keby vám to bolo málo, je tu, samozrejme, zopár kláves, ktoré vám celú hru uľahčia.

Hrateľnosť: 8 / 10

Hrateľnosti veľmi neprispieva až prílišná rýchlosť súbojov, ktoré sa často stávajú chaotickými a neprehľadnými. Hráča tiež môže naštvať fakt, že počas celej hry bude mať veľké množstvo peňazí, ale nebude ich mať kde poriadne minúť. A tak budete počas celej hry putovať s množstvom zlatých, ale bez munície, ktorej je tu tak žalostne málo. Celý Grom bol pravdepodobne robený ako hra pre nenáročných hráčov, napriek tomu by sa sem hodil trochu prepracovanejší systém vývoja postavy. Hoci tu ohľadom hrateľnosti na hru celý čas len frflem, nemôžem poprieť fakt, že hra ma veľmi bavila a čas pri nej bežal strašne rýchlo.

Zvukové efekty: 8 / 10

Hra sa za zvukové efekty vôbec nemusí hanbiť. Kroky, nabíjanie aj streľba sú veľmi kvalitné a prakticky im niet veľmi čo vyčítať. Počujete zvuk vetra narážajúceho do steny, keď ste vnútri nejakej svätyne a podobne.

Hudba: 5 / 10

Hudba hrá len príležitostne, až veľmi príležitostne. Čo je dosť smutné, pretože keď už zahrá, tak stojí za to. Čo už narobíme, autori to po tejto stránke pekne odflákli.

Inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Umelá inteligencia v Gromovi rozhodne nie je vystavovania hodná. Napriek tomu to nie je žiadna pohroma. Inteligencia nepriateľov je na tom ešte dobre. Nepriatelia útočia väčšinou spolu, nie je veľmi ľahké ich odlákať od skupiny a keď sú na pokraji smrti radšej vezmú nohy na plecia. Horšie sú na tom vaši hrdinovia, ktorí neváhajú strieľať jeden do druhého, keď stoja za sebou. Môžete si vybrať z troch modelov správania sa. Ani jeden ale nie je taký aby samovoľne neútočili, takže žiadne stealth odzadu finty sa nekonajú. Čo sa týka obtiažnosti, môže hra mnohých hard-core hráčov sklamať. V Gromovi si ju nijak meniť nemôžete. To by sa dosť hodilo, keďže je to hra dosť jednoduchá.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Na záver ako zvyčajne už len pár múdrych slov, ktoré by vás mohli odradiť poprípade podporiť v tom, aby ste si túto hru kúpili. Ak ste hráč, ktorý žije svetmi, ako sú Baldur's Gate a pod., Grom rozhodne nie je hra pre vás. Grom je skôr pre hráčov, ktorý sa nechcú trápiť s nastaveniami, prípravou na hru a s dlhým premýšľaním ako ďalej. Grom je skrátka soft RPG, s príjemnou grafikou a dobrou hrateľnosťou.