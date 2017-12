Screenshoty k Vivisector a Etherlords II

2. mar 2003 o 12:20 Juraj Chrappa

Vivisector: Beast Within je hororová strieľačka z vlastného pohľadu od ruského tímu Action Forms. Hra mala donedávna podnázov Island of Dr. Moreau, pretože sa príbeh pridržiaval slávneho diela H.G. Wellsa. Vývoj hry sa však priklonil úplne iným smerom a preto sa autori rozhodli nepoužiť Wellsovu novelu, ako základ príbehu. Dobrou správou tiež je, že Vivisector má vydavateľa, ruskú spoločnosť 1C Company. Hra by mala vyjsť ešte tento rok.

Nové obrázky sa objavili aj k pokračovaniu ťahovej fantasy stratégie s RPG prvkami Etherlords II, ktorá už v jedničke ohurovala hráčou krásnou grafikou. Ak si pozriete screenshoty, určite vám je jasné, že ani dvojka na tom nemieni nič meniť. Viac info v tejto novinke. Len tak pre zaújimavosť autori tejto hry, Nival Interactive, sú opäť ruského pôvodu. Dokonca patria medzi najväčšie ruské vývojárske štúdia. Mimochodom, hra by mala prísť na trh na jeseň tohto roka.

