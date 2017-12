Mutanti v X-Men Legends pre PS2

1. mar 2003 o 3:35 Milo Gracík

Skvelá správa pre všetkých komixových nadšencov, pre milovníkov tímovky X-Men obzvlášť. Po nedávno vydanej, celkom podarenej bojovke X-Men: Next Dimension Activision ohlásili prípravu novej hry s X mutantmi v hlavnej úlohe. Vedľa vyvíjanej akcie X2: Wolverin’s Revenge to bude ďalšia tohtoročná chuťovka pre X + (positive) hráčov. V tomto prípade sa však jedná o akčné RPGčko, vraj blízko príbuzné Baldur’s Gate, myslí sa tým pravdepodobne PS2 verzia, keďže aj táto hra sa pripravuje na PS2. Ovládať budete partiu štyroch neohrozených hrdinov, budete si však môcť prepínať medzi jednotlivými postavami pre citlivejšiu manipulácie a jednoduchšie kombinovanie ich superchopností. Čaká na vás 19 známych supergerojov obdarených superschonosťami, tak napr. Iceman, Gambit, Beast, Jean Grey, Cyclops, Storm, Colossus, Psylocke, Nightcrawler, Angel, Forge a Wolverine! S týmto obsadením to môže byť jedine super hra, alebo aj riadna mutácia:-). Vývoj tejto zaujímavej gamesy majú na tričku chlapci (a dievčatá) z Raven Software, známej to PC hernej firmy, preslávenej predovšetkým svojimi skvelými FPS-kami (Heretic, ST Voyager: Elite Force, Soldier of Fortune). No ani na poli RPG nie sú úplnými nováčikmi, Black Crypt – kvalitný krokovací dungeon na Amige, inšpirovaný a prekonávajúci legendárneho Dungeon Mastera hovorí za všetko.

Zdroj: playstation.com