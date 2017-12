Linky na deviaty týždeň: strieľačky z vlastného pohľadu

28. feb 2003 o 19:32 Juraj Chrappa

Týždeň sa s týždňom stretol a opäť je tu päťka stránok s najhorúcejšími informáciami o aktuálnych herných hitoch.

Máme tu opäť tematicky ucelenú päťku. Všetko sú to skvele vyzerajúce First-Person-Shooters (strieľačky z pohľadu prvej osoby) so zaujímavým obsahom. Smelo do toho!

Vietcong (preview)

www.vietcong-game.com

S.T.A.L.K.E.R. – Oblivion Lost

www.stalker-game.com

Breed (preview)

www.brat-designs.com

TRON 2.0 (preview)

www.tron20.net

Star Trek: Elite Force 2 (preview)

www.st-ef2.com