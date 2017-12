Castlevania na jeseň aj pre PS2

28. feb 2003 o 18:34 Milo Gracík

Séria Contra už má za sebou svoju premiéru na PlayStation 2 (Contra: Shattered Soldier), zatiaľ čo nemenej slávnu klasickú sériu Castlevania to iba čaká. Konami oznámila vývojové práce na ostatnej inkarnácií tejto populárnej série arkádových hier. Dostatočnú úroveň kvality teoreticky zaručuje tím zodpovedný za vývoj, ktorý pred niekoľkými rokmi fantasticky spracoval Castlevania: Symphony Of The Night na PS One.

Zatiaľ nie sú známe ďalšie podrobnosti o spracovaní tohto titulu, teda ani nevieme, či hra bude 2D, pseudo 3D (ako Contra), či plne 3D. Viac informácií však určite prinesie májová prezentácia na E3.

Zdroj: playstation.com