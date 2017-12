Ohlásená Empires: Dawn of the Modern World & prvé screeny

28. feb 2003 o 18:19 Juraj Chrappa

Autori výbornej real-time stratégie Empire Earth oznámili vývoj podobne zameranej gamesky s názvom Empires: Dawn of the Modern World. Svoju civilizáciu musíte previesť históriou od praveku až do súčastnosti cez nespočenté množstvo vojnových konfliktov a nepredvídateľných situácií.

Zdroj:ToTheGame