Grand Theft Auto: Vice City – lesk a bieda Miami Vice

Páliace slnko, azúrové more, zlatisté pláže, palmami lemované bulváre, krásne baby, luxusné autá, exkluzívne nočné kluby, chudoba, vykorisťovanie, drogy, korupcia, násilie a drsné hlášky. Holt, to je Amerika 80-tych rokov, to je prímorské letovisko Vice C

28. feb 2003 o 17:17 Milo Gracík

ity. A s ním je tu aj dlho očakávané pokračovanie GTA 3!

Po zasunutí disku (áno, disku) do mechaniky (áno, do mechaniky) vás okrem nápaditého loga Rockstaru príjemne oblažia filmové titulky štýlu á la James Bond podfarbené parádnou muzikou. Úvod ako sa patrí, takže vitajte vo Vice City Tommy Vercetti. Z Liberty City mu už horelo pod nohami, tak ho šéf Sonny Forelli poveril vedením expanzie rodinného podniku vo Vice City.

Na obzore sa zjavil skvelý kšeft s Kolumbijcami. „Starý opustený prístav. Pražiace slnko a neznesiteľné horko. Čakanie je na nevydržanie, naviac sa potím ako vôl. Konečne helikoptéra s Kolumbijčanmi pristáva. Obchod sa môže uskutočniť. Prásk, prásk, povetrie zaplnil hvizd výstrelov. Na rande sa dostavila aj tretia, nečakaná a nevítaná strana. Veľmi dobre vyzbrojená a skvele informovaná. Všetky tromfy sú na ich strane. Je to v @#!&$@. Prachy sú v lufte, tovar je v lufte a dvaja naši chlapci lížu betón. Sakra! Sonny bude chcieť vysvetlenie. Prachy musím získať späť. Za každú cenu.“

Vitajte vo Vice City.

Vice City je mesto kypiace životom. Rozkladá sa na dvoch veľkých a niekoľkých menších ostrovoch pospájaných mostami. Tieto sú spočiatku uzavreté, takže prvých pár úloh si budete musieť odbiť na hlavnom ostrove, až potom sa vám sprístupní celé mesto. Ocitnete sa v úlohe schopného, aj keď ničím výnimočného grázla, ktorý plní rôzne úlohy pre šéfov miestneho podsvetia. Keď sa riadne vypracujete, budete plniť úlohy pre seba, keďže sa stanete miestnym zločineckým šéfom. No to je hudba ďalekej budúcnosti, čaká vás ešte množstvo „mokrej“ práce, než nad niečím takým vôbec začnete uvažovať.

Hneď na začiatku si musíme ujasniť, že najnovší prírastok do rodiny Grand Theft Auto nie je datadisk ku GTA 3 vydávaný za plnú hru, nie je to ani nová GTA 4. Je to iba „púha“ vylepšená verzia GTA 3. Áno je to tak, pre majiteľov pôvodnej GTA 3 nepredstavuje Vice City plnohodnotnú a samostatnú hru, aj keď jedine oni dokážu oceniť všetky jemné nuancie, ktoré im ponúka. Hra mohla byť vydaná obdobným spôsobom, ako samostatný londýnsky datadisk ku GTA na PSX, či nedávno na PS2 Gran Turismo Concept, my by sme nejakú tú tisícovku ušetrili a vydavateľ by o nejaký ten miliónik prišiel:-).

Herný koncept sa od dôb GTA 3 nezmenil. Samozrejme, až na vylepšenia, ktoré hrateľnosť skutočne vylepšujú. Prvým, do očí bijúcim upgrade sú prístupné interiérové lokácie, ako napríklad rýchle občerstvenie, klub, hotel, kasíno (tie baby sú fakt....:-), obchodný dom, závodný okruh. Počkať, ten závodný okruh tam asi nepatrí, ale je to príjemná zábavka, kde sa môžete do sýtosti vyblázniť. Čo by to však bolo za americké mesto bez nejakých tých nelegálnych automobilových pretekov, presne tak, aj také tu nájdete. Dizajn interiérov však nie je veľmi nápaditý, aj keď farebne je pestrý, s výnimkou zopár lokácií sa s nejakým nábytkom, či inou dekoráciou nestretnete. Okrem nepreberného množstva rôznych typov automobilov máte možnosť ovládať aj rôzne alternatívne dopravné prostriedky ako motorky, člny a helikoptéry. Také „easy“ jazdy na výkonnej motorke je fakt „cool“ vec pre príjemne strávene odpoludnie s dobrou muzičkou. Motorky sú celkovo veľmi užitočné stroje, rýchle, obratné, skvele ovládateľné – žiadny problém sa preplietať za unikajúcim grázlikom v dopravnej zápche, či si len tak efektne zdvihnúť predné koleso a baliť na pláži kočky. Z grázlika sa z vás časom môže stať prosperujúci podnikateľ, a to napríklad aj kupovaním rôznych budov. Okrem toho, že prinášajú zisk, sú to jediné miesta, kde si môžete uložiť pozíciu. To je na počiatku trochu problém, pretože na vlastnú budovu sa tak skoro nezmôžete, takže ste odkázaní vracať sa stále na jedno miesto (hotel). Veľmi zábavná je možnosť streľby z idúceho auta, aj keď mieriť môžete iba na ciele vedľa seba (streľba z bočných okienok), je to príma vec. V tomto smere sú výhodné motorky, ktoré vám jedna ponúkajú pri streľbe väčší prehľad o situácii na cesta, druhak na nich môžete strieľať priamo pred seba.

Zostalo staré dobré bezcieľne túlanie mestom, kradnutie áut a likvidácia nevinných chodcov. Yeah! Tiež si môžete zvýšiť rôzne atribúty (životy, pancier a pod.) plnením špecifických úloh ako policajt, saniťák, taxikár, požiarnik, no môžete rozvážať pizzu, či zmrzlinu. Naháňačky s policajtmi sú samozrejme na dennom poriadku. Pri plnení si svojich pracovných povinností sa prekračovaniu zákona nevyhnete, a skôr, či neskôr to pozornosti strážcov zákona neujde. Čím zábavnejšie (násilnejšie) kúsky vyvádzate, tým je logicky ich záujem väčší. Vyjadrený je počtom svietiacich hviezdičiek v pravom hornom rohu obrazovky, čím ich je viac vysvietených, tým silnejšie jednotky po vás idú a tým pádom sú otravnejší. Začína to pešími strážnikmi, pokračuje hliadkovými autami, cestnými zátarasami, vrtuľníkom, kukláčmi, drvivou presilou a vašou smrťou. Zmiasť ich môžete klasickým prestriekaním farby auta v garáži, či po novom, zmenou šatov v módnom salóne. Efektná je ich vzájomná spolupráca - prenasleduje vás zopár fízlov a pomaly vháňa k zátarasu, kde už čaká zopár ich kolegov, načo priletí helikoptéra a z nej sa začnú spúšťať "čierni chrobáci". Nepríjemná situácia:-).

Grafické spracovanie je nadmieru podarené, predovšetkým svetelné efekty sú skutočnou lahôdkou (rôzne odrazy apod.), zapadajúce slnko nad plážou je fantastické. V pozitívach sa dá hovoriť aj o spracovaní počasia, vietor hýbe listami paliem, či odpadkami na ulici, pri daždi dopadajú kvapky občas aj na obrazovku, čo pôsobí trochu dezorientujúco. Prestrelka s partou zúrivých Kolumbijčanov uprostred lejaku nie je žiadna sranda. A to najlepšie vás čaká keď to taký tupý mafián schytá presne do hlavičky, ktorá následné odletí a vaše okolie osvieži bohatá dávka krvi z jeho bezhlavého tela. Najkrvavejšie orgie však dosiahnete so zbraňami na to priamo určenými, ako brokovnica, samurajská katana, či texaská motorovka. Vzúúúúúúúm.

Zbraňový arzenál je skutočne pestrý, okrem klasických zbraní ako rôzne druhy pištolí, samopalov, brokovníc a automatických pušiek (zbrane majú väčšinou viac typov navzájom sa líšiacich ničivosťou, kadenciou, kapacitou a pod.) sa dočkáte aj takých lahôdok akými určite je golfová palica, sekáčik na mäso, katana, raketomet, plameňomet, či motorová píla. Vo Vice City nájdete tri druhy obchodov so zbraňami, kde tieto krásne vražedné hračky zoženiete, jeden typ je špecializovaný na strelné zbrane (samopal UZI, MP5, AR15, nepriestrelné vesty), druhý na ťažké náradie (motorovka, kladivo) a tretí na ľahké náradie (skrutkovač, bejzbalová pálka).

V krabičke na vás čaká príjemné prekvapenie v podobe mapy Vice City s vyznačenými dôležitými lokáciami, skvelá a prehľadná pomôcka.

Na záver by som sa pár slovami zmienil o konkurenčných produktoch, teda o hrách postavených na zhodnom hernom koncepte, dizajne a spracovaní. Historicky nie je možné presne určiť, ktorá hra bola prvá. Úplnú voľnosť, pohyb peši aj vo vozidlách ponúkla ako prvá pôvodná Grand Theft Auto. No do tretieho priestoru sa ako prvý dostal titul Driver 2. A ešte sa do toho zaplieta možnosť pohybu nielen v exteriéroch, ale aj v interiéroch budov. Je to nepredstaviteľný chaos a odveký boj o trón, preto radšej nechajme minulosť pekne zahrabanú a venujme sa prítomnosti. A budúcnosti.

Prítomnosť predstavuje mediálne preslávená dvojica, recenzovaná GTA: Vice City a filmová Getaway, vlajkový titul SONY. Budúcnosť tohto žánru je nielen v ďalšom pokračovaní GTA, čo po vydaní Vice City nie je až taká prekvapivá novinka, ako si iste spomínate, pôvodné GTA zahŕňalo tri mestá, zatiaľ boli do 3D prevedené iba dve (som zvedavý, či takto spracujú aj „londýnsky“ datadisk), ale i konverzia „domácej“ Mafie (snáď sa na PS2 dočkáme aj prvej plne lokalizovanej hry) a nakoniec, aj keď nie posledný je tu napäto očakávaný Driver 3. Nesmiem zabudnúť ani na trošku odlišnú akčnú True Crimes: Streets of L.A., inšpirovanú viac HeadHunterom než GTA, v podstate sa však jedná o zaujímavý mix Max Payne a Driver. Fanúšikovia tohto žánru sa majú rozhodne na čo tešiť, čakajú ich totiž fantastické herné orgie.

Grafika: 8 / 10

Aj keď používa rovnaký grafický engine ako GTA 3, oproti svojmu predchodcovi sa Vice City pýši prepracovaným grafickým spracovaním. A má byť aj na čo hrdá. Vylepšenie grafického systému je vidieť skutočne na každej textúre. Nezameniteľná je aj použitá paleta pastelových farieb s prevládajúcou ružovou. Hra so svetlom je fakticky úžasná.

Interface: 7 / 10

Štandard, nájdete tu prakticky všetky nastavenia na aké ste zvyknutý. Malé výhrady by som mal k mape, podľa ktorej sa ťažko orientuje, o mini-mape, ktorá je stále prítomná na obrazovke ani nehovoriac. A to je dosť podstatná chyba, keďže vďaka neschopnosti rýchlo určiť smer, vzdialenosť objektu vašej úlohy vás čaká viac než zopár misií, ktoré budete opakovať.

Hrateľnosť: 9 / 10

Hrateľnosť a prakticky aj ovládanie zostalo zachované z GTA 3. So všetkými kladmi aj zápormi. Problematické ovládanie pri chôdzi, sem tam sa z nejakej uličky nevymotáte, keď pri tom ešte na vás niekto strieľa – peklo. Tiež automatické zameriavanie a locknutie protivníka je dosť mizerné, aj keď oproti GTA 3 o niečo príjemnejšie. To však ešte neznamená, že vďaka týmto problémom často úplne zbytočne prídete o život.

Multiplayer

Tento titul nepodporuje hru viacerých hráčov. Tak ma napadá, keď už bude taký Resident Evil on-line, čo bráni vývojárom z Rockstar prerobiť GTA na multiplayerovú hru? To by bola skutočná revolúcia zločinu. To mi pripomína blížiace sa spustenie on-line služby na PS2 v Európe, aj keď v našej pravekej jaskyni si internetové hrátky veľmi neužijeme. Fakt smutné.

Zvukové efekty: 8 / 10

Dabingové obsadenie tejto hry je v hernej branži nevídane rozsiahle a kvalitné. Či už sa jedná o rádiové pokecy, či príbehové animácie, je to paráda, človek vidí (počuje) prácu profesionálov. Zvukové efekty pri streľbe, apod. sú kvalitné, nič vám nechýba, nič nevyčnieva, všetko znie úplne prirodzene. Pred rokom by bolo takéto množstvo, rôznorodosť a bohatosť zvukových efektov výnimkou, dnes sa to už stáva štandardným pravidlom. Ale aj tak, je to lahôdka.

Hudba: 10 / 10

To je kapitolka sama o sebe. Autori sa namiesto pôvodného herného soundtracku rozhodli vsadiť na osvedčené hitparádové bomby druhej polovice minulého storočia (80-te roky). Musím povedať, že sa im to vyplatilo na 1000% Táto štýlová hudba Vice City rozhodne pasuje lepšie než Castrovi cigára, a to už je čo povedať:-). Bez nej by bezcieľne potulky mestom stratili svoje nadpozemské čaro. Potešiť vaše ušká je pripravených deväť rozhlasových staníc, dve kecacie a sedem hudobných. Každá z hudobných je charakteristická osobitým hudobným štýlom, od funky, cez hard rock a love songs až po latino. 7 statočných, 7 samurajov, 7 CD-čiek plných tej najkvalitnejšej hudby, ktoré môžete zohnať aj ako samostatný soundtrack.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Náplň misií je skutočne pestrá, takže preveria komplet všetky vaše schopnosti, od precíznej streľby sniperkou; naháňačky autom, či loďou. Splnenie niektorých misií je skutočne obtiažne, ľudovo „o hubu“, samozrejme bez potrebného vybavenia, takže pri ich plnení treba premýšľať a to je viac než pozitívne, keďže dnes iba málo hier núti hráča skutočne plánovať a taktizovať. Umelá inteligencia protivníkov je na slušnej úrovni, aj keď niekedy prekvapí okázalou tuposťou, proste štandard. Vyblázniť sa budete môcť vo viac ako 60 príbehových misiách, pričom niektoré sa skladajú z viacerých podúloh, to vám zabezpečí zhruba 100 hodín perfektnej zábavy!

Záverečný verdikt: 9 / 10

Nadpriemerne kvalitný sequel GTA 3, ktorý ho prekonáva vo všetkých mysliteľných kategóriách. Pravda, Vice City dokonalá hra nie je v žiadnom prípade. No napriek tomu je jednou z najzábavnejších hier na PS2. Nevídaná miera voľnosti a nekonečné množstvo možností vytvára takmer dokonalú ilúzia virtuálneho života. A to všetko doplnené o pútavý príbeh, GTA 3 je nielen definitívne mŕtve, ale už aj pochované! Tomu sa len tak ľahko rovnocenná konkurencia nehľadá, najmä keď ani žiadna neexistuje. Ak máte radi drsné príbehy z podsvetia, hudbu osemdesiatych rokov, Miami Vice a máte žalúdok na brutalitu, toto je titul, ktorý by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. A samozrejme, ak ste „žrali“ GTA 3, Vice City vás s radosťou privíta.