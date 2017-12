The Westerner - Tri lebky toltéků pokračujú

Španielsky Revistronic už nejaký ten čas pracuje na pokračovaní svojej úspešnej adventúrky 3 Skulls of Toltecs, ktorá je v našej časti sveta známa skôr ako Tri lebky toltéků. The Westerner je názov druhého dielu, sledujúceho humorné d

28. feb 2003 o 17:30 Ján Kordoš

To, že adventúry zažívajú svoje zmrtvýchvstanie je jasné asi každému, kto si pozrel zoznam adventúr, ktoré sa chystajú na tento rok. Po minuloročných suchotách si aj tvorcovia uvedomili, že to nie je až tak stratený žáner. Španielska firma Revistronic to vie tiež, veď na naše monitori už dostala jednu adventúru, ktorá bola dokonca plne lokalizovaná do češtiny – Tři lebky Toltéků. The Westerner je jej priame pokračovanie. Znovu sa ocitneme na Divokom západe v časoch, keď kovboji boli drsní chlapi a nikto si nemohol byť istý, či sa na druhý deň ráno zobudí.

V koži Fenimora Fillmora budeme riešiť vtipné problémy a tento humor na časy kovbojov určite sadne. Ovládanie bude klasické point and click, teda myškou budeme ukazovať, kam sa postava presunie a kurzor, ktorý je plne interaktívny, nám ukáže, akú akciu môžeme práve vykonať. K dispozícii budeme mať dostatok predmetov, ktoré sa budú dať medzi sebou kombinovať, množstvo lokácií nakreslených s menšou iróniou. Engine hry je trojrozmerný, ale to už dnes nie je žiadna novinka. Všetky lokácie a predmety sú dokonale vyrenderované, ale najviac si dali autori záležať na animácií postavičiek, hlavne ich mimiky.

Hra by mala byť hotová už v lete a o jej distribúciu by sa mala postarať Cenega, takže znovu môžeme očakávať úplnú lokalizáciu do jazyka českého, takže tomu bude rozumieť každý. Ak sú vašou parketou vtipné (nie trápne) adventúry, tak s The Westernerom by to mala byť trefa do čierneho.