Malý otvor v srdci môže zapríčiniť migrénu. Keď chirurgovia Kráľovskej nemocnice Shrewsbury uzatvorili tieto otvory u 16 pacientov s migrénou, pätnástim z nich bolesti hlavy výrazne ustúpili, napísal časopis New Scientist.

19. júl 2001 o 0:00

Spomínaný otvor v medzikomorovej priehradke srdca je pozostatkom embryonálneho vývoja. V tele umožňuje nenarodeným deťom prietok krvi popri pľúcach. Otvor by sa mal zatvoriť súčasne s prvým nádychom novorodenca, no u každého štvrtého sa to podarí len čiastočne. Vedci zatiaľ nevedia, ako často spôsobujú tieto otvory migrénu.

Otvor v medzikomorovej priehradke sa prejavuje najmä u potápačov. Bublinky, ktoré vznikajú v žilách pri vynáraní, pľúca normálne filtrujú. Cez otvor sa však môžu dostať do tepien a zablokovať jemné žily v mozgu.

Štvrtina potápačov, ktorých otvory boli väčšie ako centimeter, trpela ťažkou formou migrény. Pred bolesťami hlavy mali rečové a zrakové problémy. Skupina 16 potápačov si dala voperovať srdcový katéter. Sedem z nich prestalo úplne trpieť návalmi migrény a u ôsmich sa ťažkosti výrazne zmiernili. (tasr)