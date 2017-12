Činnosť japonských makakov.

Činnosť japonských makakov, ktorú vidíte na snímke, je takpovediac evolučne zdôvodnená. Lenže ako tvrdí Paul Vasey, evolučný biológ z University of Lethbridge v Kanade, v temnom kráľovstve zvieracej sexuality nie je všetko tak, ako by to malo vyzerať ...

FOTO – FRANTIŠEK STOUD

Činnosť japonských makakov, ktorú vidíte na snímke, je takpovediac evolučne zdôvodnená. Lenže ako tvrdí Paul Vasey, evolučný biológ z University of Lethbridge v Kanade, v temnom kráľovstve zvieracej sexuality nie je všetko tak, ako by to malo vyzerať podľa Darwina. Vasey sa opiera o výskum japonských makakov žijúcich vo voľnej prírode, ktorý preukázal, že samičky makakov sa často snažia prebrať samcom iné samičky. Úsilie, s ktorým vstupujú do homosexuálnych vzťahov, je podľa Vaseyho také výrazné, že podkopáva darwinistický predpoklad, že sex je len súťažou samcov o samičky. (ač)