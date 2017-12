More nečistoty nad Stredozemím

Nielen milióny dovolenkárov to ťahá v letných mesiacoch do krajín okolo Stredozemného mora. Aj vrstvy atmosféry rozkladajúce sa nad týmto regiónom sa v tomto čase stávajú akoby zbernou nádržou pre znečistený vzduch, prúdiaci sem takmer zo všetkých kontine

26. feb 2003 o 22:30

ntov. K tomuto záveru dospel medzinárodný tím odborníkov, ktorý skúmal zloženie vzduchu nad Stredozemím.

Ako informoval magazín Science, znečistenie zasahuje do niekoľkých vrstiev vzduchu až do výšky 15 km. Nad touto oblasťou býva často bezoblačná obloha s intenzívnym slnečným žiarením, čo škodlivé následky znečistenia ešte znásobuje. Aerosoly obsiahnuté vo vzduchu súčasne spôsobujú, že sa na zem dostáva čoraz menej slnečného žiarenia. Prirodzeným dôsledkom toho je znížený objem zrážok.

Podľa výpočtov vedcov prevládajú až do výšky 4 km severské vetry, ktoré sem dopravujú predovšetkým kysličník uhoľnatý vznikajúci zo spaľovania fosílnych zdrojov energie. Zatiaľ čo do západného Stredomoria prichádza znečistený vzduch z Francúzska, Talianska a Nemecka, znečistenie vzduchu v Poľsku, Rusku a na Ukrajine zanecháva svoje stopy na ovzduší východného Stredomoria. O niečo vyššie, v takzvanej strednej troposfére, naopak prevládajú vetry, ktoré prinášajú do oblasti Stredozemia špinavý vzduch zo značne vzdialených častí Azie, a v menšej miere cez Atlantik aj zo Severnej Ameriky. K už zmienenému kysličníku uhoľnatému sa tu ešte pridávajú ďalšie škodliviny.

Vo vyšších vrstvách atmosféry vedci navyše zaregistrovali vetry, ktoré transportovali znečistený vzduch priamo z Ázie cez Perzský záliv a Egypt ďalej do južnej Európy. Zloženie znečisteného vzduchu naznačuje súvislosť so spaľovaním biomasy typickým pre Áziu. Vedci to pripisujú tropickému monzúnu, ktorý dokáže škodlivé látky transportovať až do výšky 13 km.

