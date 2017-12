Vírus GBV-C úspešne bojuje s vírusom HIV

Už 36 miliónov ľudí na svete má AIDS. Toto nevyliečiteľné ochorenie spôsobuje vírus HIV. Ako zistili americkí vedci, jeho úspešným protivníkom je iný vírus – GBV-C. Dokáže blokovať cesty, ktorými HIV preniká do buniek ľudského tela.

26. feb 2003 o 22:30

Vedci odhalili vírus GBV-C v roku 1995 a nazvali ho vírus hepatitídy G. Vzápätí však tento názov zmenili, lebo novoobjavený vírus, na rozdiel od iných vírusov hepatitídy, nepoškodzuje pečeň. Každoročne tento neškodný vírus napadne milióny ľudí a má ho okolo dvoch percent celej populácie. Žije v lymfatickom systéme.

Carolyn Williamsová z National Institute of Allergy and Infectious Diseases na 10. výročnej konferencii o retrovírusoch a príležitostných infekciách v Bostone povedala, že pacienti s AIDS, ktorí majú súčasne aj GBV-C, vzdorujú zákernej chorobe 2,5-krát dlhšie. Ukázali to prieskumy tímu z University of Iowa.

Dobrou správou pre chorých na AIDS je, že až 40 percent z nich je nositeľmi vírusu GBV-C, čo im dáva šancu na dlhší a kvalitnejší život. Lekári preto pripravujú experiment, pri ktorom by beznádejne chorým, ktorým nepomáha klasická liečba, vpravili do tela GBV-C zámerne. (ač)