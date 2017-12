NOVINKY V (INTERNETOVÝCH) OBCHODOCH

Špičkový notebook za 30-tisíc

26. feb 2003 o 22:30

Výrobca operačného systému Lindows, „Linuxu, ktorý vyzerá ako Windows“, budúci týždeň pridá k svojej ponuke lacných 200-dolárových osobných počítačov aj nový notebook, ktorý si má získať zákazníkov nízkou cenou a v porovnaní s podobne lacnými prístrojmi konkurencie aj nízkou váhou - len 1,3 kilogramu. Notebook má 933-megahertzový procesor, 12,1-palcovú obrazovku, 256 MB RAM a 20 gigabajtový pevný disk.

Cena: 799 dolárov

http://info.lindows.com/mobilepc/mobilepc.htm

Pero so slovníkom

Vyzerá to ako tučná fixka, v skutočnosti je to skener so zabudovaným počítačom, ktorý nielen automaticky rozpozná text, po ktorom prejdete, ale jednotlivé slová dokáže preložiť do jedného z dvadsiatich jazykov (vrátane češtiny).

Zariadenie sa dá zároveň využiť na uchovávanie až 3000 strán textu (má 4 megabajty flash pamäte) - namiesto vypisovania poznámok z knihy tak stačí prejsť po príslušných riadkoch perom a text potom preniesť do počítača cez kábel a sériový port.

Orientačná cena: 7500 korún

www.wizcomtech.com/products2/qlsuperpen.php3