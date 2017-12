Odpoveď na „nigérijský list“ sa môže skončiť smrťou

Ona je vdova, on vysoký vládny činiteľ. Padli na nich ťažké časy, a tak vás naliehavo prosia, aby ste im pomohli dostať von z Nigérie väčšiu sumu peňazí. Samozrejme, nebude to zadarmo - za pomoc dostanete až štvrtinu prevedenej sumy, čiže pár desiatok ...

26. feb 2003 o 22:28

Ona je vdova, on vysoký vládny činiteľ. Padli na nich ťažké časy, a tak vás naliehavo prosia, aby ste im pomohli dostať von z Nigérie väčšiu sumu peňazí. Samozrejme, nebude to zadarmo - za pomoc dostanete až štvrtinu prevedenej sumy, čiže pár desiatok či stoviek miliónov korún. Najprv je však nutné poslať dotyčnému nejaké peniaze, aby mohol bankovú transakciu zariadiť.

E-mailová správa takéhoto znenia v angličtine bola motívom minulotýždňovej vraždy nigérijského konzula v Prahe a vo svojej schránke ju už našla aj veľká časť slovenských internetistov. Väčšinu napadne, že nikto nemôže byť taký naivný, aby na priehľadný trik naletel - opak je však pravdou. Zdroje s dobrými kontaktmi na autorov takzvaných nigérijských listov tvrdia, že tento druh podnikania sa utešene rozmáha a nielenže zamestnáva tisícky ľudí po celom svete, ale zároveň im zaisťuje slušné zisky. Redaktori časopisu Wired sa v New Yorku stretli s nigérijským študentom s prezývkou Taiwo (dvojča), ktorého rodina doma v Nigérii sa takýmto „podnikaním“ údajne živí už 15 rokov. On sám vraj len píše e-maily, ktoré majú nalákať potenciálne obete.

„Máme pisateľov listov, ľudí, ktorí vyrábajú oficiálne dokumenty, ďalších, ktorí s klientmi hovoria telefonicky a tých, ktorí zariaďujú cestovanie po Afrike, Kanade, Japonsku a USA…, rozhodne to nie je podnikanie v malom,“ rozpráva Taiwo. „Je to organizovaný podnik fungujúci po celom svete a podieľajú sa na ňom ľudia všetkých rás, nie iba černosi.“

Všetko sa začína starostlivo spísaným listom, ktorý pôvodne chodil poštou alebo faxom, v posledných rokoch výhradne e-mailom. List sa tvári, akoby bol od významnej osoby, napríklad politika či princa, ktorý nutne potrebuje dostať peniaze von z Nigérie. Taiwo hovorí, že podobné listy začal spisovať už pred ôsmimi rokmi, keď mal jedenásť, a uvedomil si, ako veľmi ho baví „hrať sa so slovami“. Podľa oficiálnych údajov FBI za rok 2001 hlásilo len v Spojených štátoch problém s „nigérijským listom“ približne 2600 ľudí, ich reálny počet je podľa odhadov asi desaťnásobne vyšší.

„Ľudia, čo nás kontaktujú, sú väčšinou nedôverčiví alebo si len robia žarty. Ale potom zistia, že na druhej strane niekto naozaj je, že im odpovedá - a v tej chvíli sa niektorí chytia a začína sa hra,“ rozpráva Taiwo.

Najprv klienta požiadajú o malé sumy na úplatky a podobné veci. Ak je ochotný ich posielať, nastáva čas pozvať ho ku kľúčovému rokovaniu do Nigérie, kde sa má osobne zapojiť do vývozu veľkej sumy peňazí z krajiny. Niektorý z nesmierne seriózne vystupujúcich príbuzných mu ukáže kufrík plný začiernených papierikov, o ktorých tvrdí, že sú to dotyčné peniaze zafarbené tak, aby sa nedali spoznať. „Ten človek si myslí, že ho chcú podviesť a je celý napätý,“ vysvetľuje Taiwo.

A oni mu hovoria: „Ak neveríte, vyberte si ktorúkoľvek z týchto bankoviek a skúste ju otrieť. A on to urobí a hľa - sú to skutočne peniaze, zašpinené vazelínou. Uvoľní sa a to je pravá chvíľa, aby ho požiadali o niekoľko tisíc dolárov potrebných na očistenie bankoviek.“ Približne tretina klientov to urobí. Ostatní cúvnu, ale v tej chvíli nastupuje druhá časť plánu. Už predtým sa rodina postarala, aby sa zákazník dostal do krajiny bez potrebných dokladov a teraz musí zaplatiť, aby vôbec mohol odcestovať. Niektorí sa celkom určite bránia - americké ministerstvo vnútra spája s „nigérijskými listami“ 25 vrážd a zmiznutí amerických občanov v zahraničí.

(čtk, tb)