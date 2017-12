Odkiaľ posielať esemesky zadarmo?

Esemeskové hodovanie na Slovensku sa definitívne končí. Po všetkých veľkých portáloch, ktoré zrušili možnosť posielať esemesky zadarmo už minulý rok, oznámil zatvorenie poslednej veľkej bezplatnej brány aj Eurotel. Otestovali sme preto tri veľké zahraničn

26. feb 2003 o 22:30 Tomáš Bella

é služby, ktoré bezplatné posielanie esemesiek na Slovensko stále umožňujú.

Sms.ac - dve správy denne

Stránka www.sms.ac umožňuje posielať každý deň najmenej dve bezplatné esemesky do sietí Eurotel aj Orange. Zaplatíte za ne príjmom jednej reklamnej esemesky týždenne.

Registrácia a podrobné vyplnenie viacerých osobných údajov vám zaberie asi 10 minút. Správne musíte uviesť najmä e-mailovú adresu a vaše telefónne číslo, na ktoré vzápätí dostanete autentifikačný kód.

Systém vám v súčasnosti každý deň prideľuje osem kreditov, za ktoré môžete posielať esemesky do ľubovoľnej siete na svete. Odoslanie SMS na Slovensku alebo do Čiech stojí tri kredity. Každý deň o deviatej ráno sa vaše kredity opäť doplnia na osem, nevyčerpané sa do ďalšieho dňa neprenášajú.

Ak chcete poslať viac esemesiek, môžete si ďalšie kredity „zarobiť“ napríklad hlasovaním v ankete alebo odporučením služby svojmu známemu.

Služba nemá byť len sms-bránou, ale jej autori chcú vybudovať komunitu, ktorá bude navzájom komunikovať SMS-správami. Kredity preto získate aj vyplnením vášho osobnostného profilu, ktorý sa zobrazí ostatným používateľom, či za zverejnením vlastnej fotky. Pri prihlásení na stránku sa vám zároveň zobrazuje informácia o ľuďoch zo Slovenska a z vášho mesta, ktorí stránku navštívili naposledy.

Súčasťou textu každej esemesky poslanej z sms.ac je aj informácia, že na ňu môžete priamo odpovedať. Pri našom testovaní v sieti Orange však táto možnosť nefungovala.

Prevádzkovateľom stránky, ktorá funguje už 14 mesiacov, je spoločnosť z amerického San Diega predávajúca vlastnú technológiu na doručovanie dát cez bezdrôtové siete.

1rstwap.com - len Eurotel

Z portálu www.1rstwap.com môžete po registrácii zasielať 15 SMS-správ týždenne, spolupracuje však len so sieťou Eurotel. Na číslo v sieti Orange sa vám nepodarí zaregistrovať ani odoslať esemesku. Podobne, ako pri sms.ac, musíte správne vyplniť e-mailovú adresu aj telefónne číslo. Na správach odoslaných cez web je ako odosielateľ uvedené vaše číslo a ak vám príjemca odpovie, správa sa zobrazí priamo na vašom mobile, nie vo webovom rozhraní.

Všetky odoslané správy sa na serveri ukladajú a môžete si tak preveriť, či a kedy si ich príjemca prečítal. K dispozícii je zároveň bezplatný instant-messaging program, ktorý umožňuje posielať SMS z vášho počítača.

Za odosielanie esemesiek zaplatíte príjmom reklamných správ e-mailom alebo na mobil, majitelia služby však neuvádzajú, ako často budú správy prichádzať. 1rstWAP je indonézsko-rakúska spoločnosť, ktorá sa od roku 1999 zaoberá integráciou systémov textovej komunikácie medzi mobilnými telefónmi a inými zariadeniami.

ICQ.com - len Orange

Komunikačný program ICQ umožňuje zasielať neobmedzený počet SMS-správ, avšak na Slovensku len do siete Orange. Zaslanie správ platia sponzori, pri registrácii nemusíte uviesť vlastné telefónne číslo a nemusíte sa obávať ani reklám vo vlastnej schránke. Najpohodlnejšie je posielať esemesky priamo z programu ICQ, ktorý si nainštalujete na svojom počítači. Inštalácia však nie je podmienkou - komunikátor sa dá spustiť aj cez internet na adrese go.icq.com. Pri registrácii si nezabudnite poznačiť svoje unikátne identifikačné číslo, ktoré budete používať pri prihlasovaní. Na SMS správu poslanú z ICQ môže jej príjemca priamo odpovedať, odpoveď sa vám zobrazí ako nová správa v komunikátore ICQ.

E-zones.sk - za správu koruna

Z portálu Eurotelu sa dalo doteraz bezplatne posielať 100 SMS-správ mesačne; pred týždňom bol tento limit znížený na 10 správ za mesiac a od 19. apríla už budú musieť používatelia zaplatiť jednu korunu za každú odoslanú správu (dve koruny za „flash“ správu). Kredit na poslanie 50 správ môžu za 50 korún vrátane DPH získať na telefónnom čísle 123 alebo priamo cez SMS bránu. Správy tak už budú môcť posielať len zákazníci Eurotelu (vrátane Easy).

OrangePortal.sk - mesačne 10 zdarma

Z portálu operátora Orange sa dá posielať bezplatne 10 esemesiek mesačne (sekcia Môj asistent) a o zrušení bezplatnej brány firma podľa jej hovorcu Petra Tótha neuvažuje. Podmienkou využitia služby je registrácia a vyplnenie správneho telefónneho čísla (Orange alebo Eurotel). Za 60 korún mesačne vrátane DPH si môžu zákazníci Orange na linke 905 predplatiť odoslanie ďalších 50 esemesiek, suma bude pripočítaná k ich mesačnému telefónnemu účtu. Za každú ďalšiu SMS zaplatí zákazník 1,80 Sk. Platené esemesky nemôžu zasielať majitelia predplatených kariet.