Flat-Out - blízky bratranec deštrukčného derby

Závodných hier máme na našich počítačoch kopec, ale stále s nadšením privítame nové kúsky. Dnes sa nám predstaví Bugbear Entertainment (autori výbornej závodnej hry Rally Trophy), ktorý si pre nás prichystal závodnú hru Flat-Out nes

26. feb 2003 o 13:50 Ján Kordoš

A nebudú jazdiť ani po realistických a reálnych, do posledného centimetra preených tratiach.

Flat-Out by som prirovnal k staršej, ale hre Destruction Derby. Cieľom vašeho závodenia nebude dôjsť do cieľa ako prvý, ale zabrániť súperovi dôjsť do cieľa. Trošku mi to pripomína deathmatch s autami a to nie je až taký zlý nápad. Autá si budete kupovať za obdržaný finančný obnos, ktorý získate po ukončení jazdy. Podľa toho ako sa vám darilo, koľko protivníkov ste spravili imobilnými, toľko peňazí dostanete. Auto si budete vo vašej garáži opravovať, upravovať, prípadne kúpite rovno nový autiak. Tvorcovia nám sľubujú reálne poškodenie auta, ktoré bude mať niekoľko zásahových zón (ako v FPS), z ch každá bude mať svoj model poškodenia nezávislý na tej druhej. Predmety okolo trate (napríklad pneumatiky) by nemali byť len objekty, ktoré sú stale na svojom mieste a držia tam ako priskrutkované, ale po náraze sa nádherne rozletia.

Toto všetko budeme sledovať v detailnej grafike, ktorá je zameraná na efekty a mala by spríjemniť zážitok z hrania.